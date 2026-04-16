Primátorka Brna Vaňková už nebude kandidovat. Místo ní nastoupí do voleb producentka Kamila Zlatušková
Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) nebude kvůli zdravotním potížím v podzimních komunálních volbách znovu kandidovat na post primátorky. V čele společné kandidátky ODS, TOP 09 a nezávislých kandidátů stane producentka, zakladatelka Televizního institutu, festivalu Serial Killer a dokumentaristka Kamila Zlatušková. Osmačtyřicetiletá Vaňková, která je v čele vedení Brna osmým rokem, o svém rozhodnutí informovala v dopise zaslaném médiím i ve videu na YouTube. Zlatušková ČTK svou kandidaturu potvrdila.
"Vést plnohodnotně druhé největší město v České republice a současně se intenzivně věnovat předvolební kampani mi zdraví nedovolí. Kamila Zlatušková s mou plnou podporou přijala roli lídryně na společné kandidátce ODS, TOP09 a nezávislých kandidátů z řad významných brněnských osobností. Její kandidatura již byla schválena oblastní radou ODS Brno-město," uvedla Vaňková.
Doplnila, že Zlatuškové si profesně i lidsky velmi váží a je přesvědčena, že mají o dalším směřování Brna stejnou představu. Se zdravotními problémy se primátorka potýká delší dobu, na čas se z veřejného života musela stáhnout. V rozhovoru s webem Novinky.cz uvedla, že během 20 dnů podstoupila ve Fakultní nemocnici u svaté Anny osm operací kvůli gastroenterologickým problémům a ještě jedna operace ji čeká.
Zlatušková ČTK svou kandidaturu potvrdila a odkázala na své vyjádření na facebooku. "V České republice v posledních měsících dochází k oslabování základních demokratických hodnot a veřejný prostor začínají ovládat hochštapleři, kteří nás táhnou směrem k Rusku. Naštvala jsem se natolik, že jsem se rozhodla pro velkou životní změnu, ačkoliv jsem dosud veškeré nabídky na politické angažmá s díky odmítala," zdůvodnila svůj vstup do politiky.
Brno nyní vede koalice vedená ODS a TOP 09, které v minulých volbách získaly 25 procent hlasů, spolu s KDU-ČSL, STAN, SOCDEM a ANO. Jeho zástupci v radě byli ale z hnutí vyloučeni, protože po parlamentních volbách odmítli koalici na brněnské radnici opustit.
Dalšími lídry v podzimních komunálních volbách budou na kandidátce KDU-ČSL a STAN starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška (KDU-ČSL), na kandidátce Pirátů a Fakt Brno opoziční zastupitel Adam Zemek, Natálie Vencovská za Zelené či bývalý hlavní městský architekt Michal Sedláček za uskupení Nové Brno. Hnutí ANO zatím svého lídra neoznámilo.
