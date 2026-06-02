Macinkovy zprávy prezidentovu poradci se řešit nebudou. Policie případ definitivně uzavřela
Rozhodnutí policie o odložení prověřování textových zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) Petru Kolářovi, poradci prezidenta Petra Pavla, je pravomocné, uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Policie o odložení případu informovala koncem dubna, mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga tehdy uvedl, že ho Kancelář prezidenta republiky respektuje. V pořádku, věc uzavřena, řekl reagoval nyní prezident na briefingu při návštěvě Zlínského kraje.
Zprávy Hrad zveřejnil koncem ledna. Macinka v nich naléhal na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident v jejich obsahu viděl znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání. Odmítl, že šlo o vydírání.
Macinka ve zprávách napsal, že "stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem". Uvedl, že Pavel může získat klid, když bude čestný prezident Motoristů Turek na ministerstvu životního prostředí. "Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace," uvedl mimo jiné.
Případ prověřovala policejní centrála, a to kvůli tomu, že se podezření na protiprávní jednání týkalo ústavního činitele. K odložení věci přistupují policisté tehdy, pokud po jejím prověření dospějí k závěru, že nejde o podezření z trestného činu nebo že se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání. Proti usnesení o odložení lze podat stížnost, Ibehej neupřesnil, zda proti dubnovému rozhodnutí někdo stížnost podal.
Vydírání se podle zákona dopustí ten, kdo někoho jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl.
Pavel odmítl jmenovat Turka členem vlády jako jediného z navržených adeptů se zdůvodněním, že opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Turek se nakonec stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal.