Čína protestuje proti tomu, že Británie zestátnila krachující ocelárnu British Steel. Tu dosud vlastnila čínská firma
Čína zásadně nesouhlasí a ostře kritizuje rozhodnutí Británie zestátnit ocelárnu British Steel. Zároveň Londýn vyzvala, aby zajistil spravedlivé zacházení s čínskými firmami působícími v zemi. Uvedla to dnes agentura Reuters. Británie ve čtvrtek British Steel zestátnila a nad ztrátovým podnikem převzala plnou kontrolu. Cílem je zajistit budoucnost výroby oceli v Británii. Ocelárnu dosud vlastnila čínská ocelářská společnost Jingye.
Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že britská strana podnik násilně převzala a ignorovala přínos čínské firmy Jingye pro britskou ekonomiku i společnost. Krok Londýna podle ministerstva vážně poškodil práva a zájmy společnosti Jingye a výrazně narušil důvěru čínských firem v investování v Británii.
Ministerstvo uvedlo, že bude situaci pečlivě sledovat a podpoří čínské společnosti při ochraně jejich práv. Zároveň vyzvalo Británii, aby plnila své závazky vyplývající ze smlouvy o ochraně investic mezi Čínou a Spojeným královstvím. Prohlášení ministerstva ale neupřesňuje, jaká konkrétní opatření by ochrana práv čínských společností mohla zahrnovat.
Britská vláda ve čtvrtek uvedla, že převzetí ztrátové společnosti do veřejného vlastnictví ochrání pracovní místa a zajistí zachování "zásadní národní kapacity“. Země převzala kontrolu nad provozem British Steel ve městě Scunthorpe už loni, přestože ocelárnu stále vlastnila čínská skupina Jingye Group. To omezovalo možnosti vlády rozhodovat o budoucnosti ocelárny.
Rozhodnutí zestátnit British Steel může zhoršit vztahy mezi Londýnem a Pekingem právě v době, kdy se v Británii mění šéf vlády. V pondělí se funkce premiéra ujme Andy Burnham, který vystřídá Keira Starmera. Oba jsou z Labouristické strany. Nastupující premiér bude muset zvážit svůj přístup k této otázce s ohledem na ekonomický přínos vztahů s druhou největší ekonomikou světa, napsal server BBC.
Dvoustranná dohoda o ochraně investic mezi Čínou a Spojeným královstvím je právně závazná smlouva, která byla podepsána v roce 1986. Jejím cílem je podporovat a chránit investice mezi oběma zeměmi.
Británie se ocelárnu rozhodla zestátnit poté, co parlament ve středu schválil zákon, který vládě umožňuje převzít ocelářský průmysl do veřejného vlastnictví v případech, kdy je to ve veřejném zájmu. Čínská společnost Jingye teď usiluje o odškodnění. Už dříve uvedla, že ocelárna prodělávala 700.000 liber (19,9 milionu Kč) denně.
Převzetím British Steel do veřejného vlastnictví nyní britská vláda získala pravomoc i volnost rozhodovat o budoucnosti závodu a zároveň zachovat provoz vysokých pecí. Není ale pravděpodobné, že by vláda chtěla podnik dlouhodobě provozovat, protože ji stojí více než milion liber (28,4 milionu Kč) denně.
Britský Národní kontrolní úřad (National Audit Office) v březnu uvedl, že provoz ocelárny ve Scunthorpe stojí vládu přibližně 1,3 milionu liber denně. Ministr obchodu Peter Kyle řekl, že vláda bude muset "v nejbližší době" hradit provozní náklady podniku. Ocelárna ve Scunthorpe přímo zaměstnává přibližně 2700 lidí a zároveň podporuje další tisíce pracovních míst v dodavatelském řetězci.
Británie většinu oceli dováží. Mezi hlavní dodavatele patří Evropská unie, Spojené státy, Čína a Indie. Pokud by závod ve Scunthorpe přestal vyrábět primární ocel, Spojené království by se stalo jediným členem skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7, který by ji nedokázal vyrábět. Výroba oceli v ostatních částech Británie je založena na elektrických obloukových pecích, které recyklují kovový šrot a přeměňují jej na nové výrobky.
Přestože je dlouhodobou strategií vlády vyrábět veškerou domácí ocel pomocí elektrických obloukových pecí, jejichž provoz je levnější a výrazně méně uhlíkově náročný, výrobu ve Scunthorpe vláda zatím ukončit nechce. Závod vyrábí takové druhy oceli, které se v současnosti nikde jinde v Británii nevyrábějí. Velká část produkce je určena pro společnost Network Rail a stavební průmysl. Panovaly obavy, že by ztráta této výroby narušila dodávky a učinila zemi příliš závislou na dovozu. Proto padlo rozhodnutí zachovat provoz závodu ve Scunthorpe do doby, než budou k dispozici odpovídající alternativy.
Společnost British Steel byla naposledy ve státním vlastnictví v roce 1988, kdy ji vláda premiérky Margaret Thatcherové zprivatizovala. Ocelářský svaz UK Steel označil nynější zestátnění za správný krok a vyzval vládu k přípravě dlouhodobého plánu, který firmě zajistí ekonomicky udržitelné fungování. Společnost British Steel funguje v současné podobě od roku 2016, je ale nástupcem firmy založené v roce 1967. Ta několikrát změnila vlastníka, strukturu i název a po krachu prošla i nucenou správou.
čtk, tb