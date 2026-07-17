Čínský prezident říká, že umělá inteligence potřebuje globální pravidla. A že je má vymyslet a prosazovat Čína
Čínský prezident Si Ťin-pching dnes na zahájení Světové konference o umělé inteligenci (WAIC) v Šanghaji vyzval k vytvoření nového globálního řádu v oblasti umělé inteligence (AI). Ten má podle něj být založen na otevřeném sdílení technologií a větším zapojení rozvojových zemí. Varoval také před vznikem nových historických nespravedlností v důsledku nerovného přístupu k AI, který podle něj prosazují Spojené státy. Informovala o tom agentura Reuters.
Prezident vykresluje Čínu jako alternativu ke Spojeným státům při utváření pravidel pro AI. "Musíme rozvíjet rozsáhlou mezinárodní spolupráci a pomáhat zemím globálního Jihu při budování kapacit, abychom překlenuli propast v oblasti umělé inteligence i propast digitální," cituje čínského prezidenta agentura Bloomberg.
Ve čtvrtek podepsalo 29 zemí dohodu o založení Světové organizace pro spolupráci v oblasti umělé inteligence (WAICO). Čínský prezident založení organizace pod vedením Pekingu označil za milník v historii světového rozvoje AI. Peking podle prezidenta poskytne školení a vybuduje centra spolupráce v oblasti AI se zeměmi uskupení BRICS, ASEAN, Africké unie a se zeměmi Latinské Ameriky. Skupina BRICS zahrnuje Čínu, Indii, Brazílii, Rusko, Jihoafrickou republiku a několik dalších zemí, ASEAN je zkratka Sdružení zemí jihovýchodní Asie.
Prezident Si Ťin-pching označil umělou inteligenci za technologii významem srovnatelnou s vynálezem parního stroje či elektřiny a vyzval státy, aby využily podle něj historickou příležitost otevřených modelů umělé inteligence. Současně zdůraznil, že systémy AI musejí zůstat pod lidskou kontrolou, a vyzval k vytvoření mechanismů včasného varování a krizových reakcí.
"Poselství Si Ťin-pchinga je jasné: Čína nebude nikoho následovat ani v technologii AI, ani při tvorbě standardů. Naopak chce svět vést v obou oblastech," řekl analytik George Chen z poradenské společnosti The Asia Group.
Projev zazněl v době sílící rivality mezi Čínou a Spojenými státy v technologickém sektoru. Washington prosazuje vlastní mezinárodní iniciativu pro AI, k níž se připojilo 35 zemí, o šest více než má čínská WAICO. Členové obou uskupení se téměř nepřekrývají, pouze Kazachstán se zapojil do obou sdružení.
Obě mocnosti minulý týden v OSN představily rozdílné přístupy k regulaci AI. Ještě tento měsíc mají zahájit první mezivládní jednání o umělé inteligenci za současného funkčního období amerického prezidenta Donalda Trumpa.