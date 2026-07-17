O víkendu zdraží čerpací stanice. Pak přestane stát určovat ceny - a zdraží ještě víc
Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, o víkendu opět o desítky haléřů vzrostou. Benzin oproti dnešku zdraží o 57 haléřů na 43,41 Kč za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,13 koruny, což je o 95 haléřů více než dnes. Jde o ceny pro celý víkend. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Cenový strop na paliva úřad stanovil naposledy, od pondělí se ceny benzinu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Podle analytiků lze proto očekávat další růst cen, zejména u nafty.
Průměrné ceny pohonných hmot v Česku v uplynulém týdnu dál rostly, tempo zrychlilo. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se ve čtvrtek u čerpacích stanic v Česku prodával v průměru za 40,24 koruny, před týdnem byl o 84 haléřů levnější. Nafta byla dražší o 1,86 koruny na litru, ve čtvrtek stála v průměru 37,57 koruny za litr. Vyplývá to ze čtvrtečních údajů společnosti CCS.
čtk, tb