Vyšší valorizace penzí nebude. Vládě tahle úprava z penzijní novely vypadla
Návrat k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mezd místo nynější třetiny vláda teď prosazovat nebude. Z chystané penzijní novely, kterou by měl kabinet projednat v pondělí, záměr vypadl. Podle podkladů k zákonu by se opatření mohlo objevit případně až v další předloze. Podle původního plánu chtěla vláda výraznější přidávání obnovit od příštího roku. Krok by se do důchodových výdajů promítl kvůli vývoji výdělků zřejmě až v roce 2029. Vyplacená suma by každý rok rostla. Od roku 2029 do roku 2060 by se zvedla nominálně ze dvou miliard korun na 102 miliardy korun.
Penze se navyšují v Česku pravidelně vždy od ledna o růst cen a část růstu reálné mzdy. Do roku 2017 valorizace zohledňovala třetinu mzdového růstu. Tehdejší vláda zvýšila pak přidání na polovinu. Fialův kabinet se ve snaze zbrzdit prudký růst výdajů a zajistit udržitelnost systému ale v minulém volebním období od roku 2024 vrátil ke třetině. Návrat k valorizaci o polovinu růstu reálných mezd slíbila vláda ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení.
Původně navrhovaná novela počítala s přidáváním o polovinu růstu reálné mzdy. Podle tehdejších podkladů se změna měla ve výdajích projevit od roku 2029, kdy by na ni byly potřeba nominálně dvě miliardy korun. O rok později by to byly čtyři miliardy korun, v roce 2035 pak 14,8 miliardy korun, o pět let později 26,7 miliardy korun, v polovině století 58,6 miliardy korun a v roce 2060 celkem 102 miliardy korun.
Proti uzákonění návratu k vyšší valorizaci se teď postavilo ministerstvo financí. "Požadujeme, aby změna valorizačního vzorce byla realizována spolu s problematikou náročných profesí a dalšími komplexními změnami v rámci jedné novelizace, která mimo jiné zajistí transparentnější a systémovější odhad dopadů," uvedlo ministerstvo financí ve svých připomínkách. Resort práce vyhověl a výraznější valorizaci o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny z navrhované novely vyškrtl.
Kabinet v novele, kterou by měl v pondělí projednat, měl podle svého původního legislativního plánu zastropovat i důchodový věk na 65 letech. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) před časem uvedl, že se opatření přesune do příští novely s úpravou penzí náročných profesí. Ve výsledném harmonogramu přípravy nové legislativy, který vláda schválila, zmínka o věkovém stropu u další předlohy ale není.
Nynější novela by měla upravit dosavadní přidávání podle věku. Po osmdesátce by se měla penze navýšit každých pět let o 500 korun, ve sto letech pak o tisícikorunu. Část seniorů a seniorek si tak polepší, u části je opatření jen administrativní. Penze se už dnes navyšují v 85 letech o 1000 korun a ve stovce o další 2000 korun. Návrh obnovuje i navyšování důchodů pracujícím penzistům za odpracovaný čas navíc a upravuje také výplatu důchodů do ciziny v cizí měně.
čtk, tb