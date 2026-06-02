Polská vláda chce na základních školách od září zakázat používání smartphonů
Polská vláda přijala návrh zákona, který zakazuje používání chytrých telefonů žákům základních škol. Zákaz by se vztahoval na vyučování i přestávky. "Nejen v Polsku se potýkáme s tím problémem. Nadměrné používání telefonů a závislost na nich se týká celé populace, ale hlavně těch nejmladších a o ty si děláme starosti," řekl premiér Donald Tusk.
Podle ministryně školství Barbary Nowacké by zákaz měl platit od září a týkat se žáků veřejných i soukromých škol. Děti nebudou smět používat ani jiná zařízení pro záznam zvuku a obrazu. Výjimka bude platit v případě, kdy budou telefony potřebné pro výuku nebo kdy to bude vyžadovat zdravotní stav žáka. Ministryně podotkla, že dobrovolný zákaz už nyní funguje ve více než polovině základních škol.
Používání chytrých telefonů ve školách v obavách z jeho dopadu na chování a soustředění dětí zakázaly Nizozemsko, Itálie nebo Jižní Korea. Jiné státy zakázaly dětem do určitého věku používat sociální média nebo o takovém opatření uvažují.
Ministryně Nowacká letos v únoru také představila plány zákazu sociálních sítí pro děti mladší 15 let, čímž se otevřela možnost sporů s velkými americkými technologickými firmami.
V Česku si pravidla pro zacházení s mobilními telefony určují samy školy. Všeobecně platí, že při vyučování je děti smějí používat jen pro vzdělávací účely na pokyn učitele; u používání telefonů o přestávkách se přístup škol výrazně liší podle stupně vzdělávání.