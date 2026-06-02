Dát někomu do nápoje omamnou látku má být nově v Česku trestné
řidání omamné látky do nápoje, takzvaný drink spiking, má být trestné, shodla se vládní koalice. Návrh rozšíření trestního zákoníku, jak ho dnes ve Sněmovně představili předsedové klubů ANO a Motoristů Taťána Malá a Boris Šťastný, počítá s odstupňováním trestů, při těžké újmě na zdraví až s deseti lety odnětí svobody. Předkladatelé očekávají ve Sněmovně širokou podporu napříč politickým spektrem.
"Kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti člověka, tedy neoprávněně podá návykovou látku proti seznatelné vůli a bezvědomí dotyčného a ovlivní jeho psychiku, ovládání nebo rozpoznávací schopnosti, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok," citoval Šťastný formulaci novinky. Dál jsou tresty odstupňované v závislosti na závažnosti dalších následků.
Malá doplnila, že oběťmi se stávají lidé v různém věku, jak ženy, tak muži, není to otázka jenom městských diskoték a večírků, ale i venkovských zábav.
Podle průzkumu organizace Beat Sexism, který prezentovala loni v březnu na kulatém stole pořádaném úřadem vlády, se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběti, v naprosté většině ženy, podle průzkumu incidenty často nehlásí. Nejčastěji se stávají v barech, klubech či hospodách, ale i na soukromých večírcích. Mezi látky, které se do pití přidávají, patří látka GHB označovaná jako tekutá extáze, ketamin nebo rohypnol. Tyto látky způsobují například dezorientaci, výpadky paměti, malátnost či ztrátu vědomí.
Přesné statistiky neexistují, autoři průzkumu odhadují jen v Praze stovky případů za rok. Policie podle Pavly Vantuchové z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR, kterou úřad vlády cituje v loňské tiskové zprávě, samostatně případy neeviduje. "Oběť takového jednání může mít znaky opilosti, a proto pokud do té doby pila jen nealkoholické nápoje, je namístě zavolat si pomoc nebo požádat někoho o pomoc, a to velmi rychle," uvedla. "S ohledem na provedení rychlého toxikologického zkoumání z důvodu prokázání přítomnosti látky v těle, je velmi vysoká latence těchto případů," dodala.
čtk, tb