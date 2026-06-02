Slováci budou moci prožít svůj sňatek opravdu unikátně - nově je bude moci oddat i poslanec, ministr nebo prezident. (V Česku je to podobné, mimochodem.)
Oddávat snoubence na Slovensku nově budou moci také politici včetně prezidenta. Plyne to z novely zákona o rodině, kterou dnes ve sněmovně prosadili poslanci vládní koalice premiéra Roberta Fica. Opozice změnu označila za papalášství.
Pokud zákon podepíše prezident Peter Pellegrini, od letošního září budou moci vedle zástupců obcí oddávat snoubence také hlava státu, dále členové vlády a poslanci parlamentu. Snoubenci budou muset matrice před uzavřením sňatku předložit písemný souhlas uvedeného politika, že je oddá.
V současnosti mohou na Slovensku oddávat snoubence primátoři měst, starostové obcí a pověření zastupitelé.
"Vznikne tu nějaká kasta lidí, kteří se budou moci chlubit, že mě oddal prezident, mě oddal ministr nebo poslanec, ale to proto, že s ním mají nějaké kamarádské vztahy," řekl v rozpravě poslanec nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Ondrej Prostredník. Zástupci opozice během jednání o uvedeném návrhu také tvrdili, že sněmovna se nezabývá řešením skutečných problémů lidí.
V Česku mohou vedle zástupců obcí oddávat snoubence od roku 2024 také poslanci a senátoři.
čtk, tb