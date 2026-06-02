Vystrčil dostal vysoké tchaj-wanské vyznamenání - Řád příznivých oblaků
Tchajwanský prezident Laj Čching-te dnes udělil předsedovi českého Senátu Miloši Vystrčilovi vysoké vyznamenání - Řád příznivých oblaků. Laj to oznámil na síti X a podle tchajwanské tiskové agentury CNA ocenil Vystrčilovu dlouhodobou podporu ostrovní země a obrany demokracie, jeho přínos pro vztahy mezi Tchaj-wanem a Českou republikou. Český politik má dnes na programu také jednání s ministry zahraničí a zdravotnictví a sociálních věcí či zahájení veletrhu Innovex. V pořadí druhou Vystrčilovu návštěvu Tchaj-wanu kritizovala komunistická Čína, která demokraticky řízený ostrov považuje za svou vzbouřeneckou provincii, i česká vláda, která předsedovi Senátu odmítla na cestu poskytnout vládní letadlo.
"Je mi ctí, že mohu udělit předsedovi Senátu ČR Miloši Vystrčilovi Řád příznivých oblaků se zvláštní velkou stuhou. Hluboce si vážíme jeho neochvějné podpory Tchaj-wanu a odvážné obrany demokracie. Společně budeme nadále prohlubovat naše partnerství vycházející ze sdílených hodnot," napsal na X Laj Čching-te, známý také jako William Laj.
Řád příznivých oblaků je podle tchajwanské agentury CNA jedno z nejvyšších tchajwanských vyznamenání pro cizince. V roce 2020 ho in memoriam obdržel také Vystrčilův předchůdce v čele horní komory českého parlamentu Jaroslav Kubera, který nečekaně zemřel nedlouho před plánovanou návštěvou Tchaj-wanu. Tu pak uskutečnil Vystrčil, který také při slavnostním ceremoniálu převzal vyznamenání pro Kuberu.
Vystrčil dnes ve svém děkovném projevu uvedl, že je hluboce poctěn a že ocenění vnímá jako uznání českého Senátu jako celku. Dodal, že poté, co byl v roce 2024 drtivou většinou znovu zvolen předsedou horní komory, mu jeho kolegové doporučili, aby Tchaj-wan znovu navštívil.
Laj při příležitosti udělení řádu mimo jiné uvedl, že Tchaj-wan a Česká republika v posledních letech prohlubují své partnerství, a to nejen v oblasti ochrany sdílených demokratických hodnot, ale také prostřednictvím spolupráce v oblastech obchodu, technologií, kultury a vzdělávání. Připomněl také, že tchajwanské aerolinky China Airlines zahájily v roce 2023 přímé lety mezi Tchaj-pejí a Prahou. Další letecký dopravce Starlux Airlines by měl v srpnu zahájit další přímé spojení na této trase, což podle Laje dále posílí mezilidské a obchodní výměny.
V odvětví polovodičů obě strany založily společné výzkumné a vývojové centrum a rozšířily úsilí o rozvoj talentů, řekl Laj a dodal, že české ambice stát se "supertovárnou" na umělou inteligenci v Evropské unii přilákaly aktivní účast tchajwanských společností.
Tchajwanský prezident uvedl, že vzhledem k tomu, že se autoritářství, které v minulosti zažily Tchaj-wan i Česká republika, globálně nadále rozšiřuje, musí demokratické země bránit své společné hodnoty.
Také Vystrčil poznamenal, že v době, kdy jsou v mezinárodním řádu pod tlakem právní stát a svoboda, musí země posílit svou odolnost a společně pracovat na obraně demokracie a svobody.
V pondělí, na úvod své čtyřdenní návštěvy Tchaj-wanu, český politik prohlásil, že Čína nemůže České republice říkat, s kým se má přátelit. Reagoval tak na nedělní prohlášení čínského velvyslanectví v Praze, které ho obvinilo z vměšování do vnitřních záležitostí Číny a narušení její státní svrchovanosti. Peking reaguje s velkou nevolí na návštěvy oficiálních představitelů cizích zemí na Tchaj-wanu.
Vystrčilovu cestu kritizoval také český premiér Andrej Babiš. Podle něj poškodí obchodní vazby a vztahy s Čínou. Předseda Senátu v noci na pondělí přiletěl na Tchaj-wan přímou komerční linkou, protože český kabinet mu odmítl poskytnout vládní letoun.
Vystrčil v pondělí v Tchaj-peji prohlásil, že Česká republika se řídí vlastní politikou jedné Číny, nikoli čínským principem jedné Číny. Na výměnách názorů mezi českým Senátem a tchajwanským zákonodárným sborem podle něj není nic špatného, protože parlamentní diplomacie je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky.
