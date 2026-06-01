Experti na závislosti a sociální začleňování stávkovali, vláda se ke změnám nemíní vracet
Odborníci na závislosti a sociální začleňování v pondělí stávkovali kvůli chystané reorganizaci ve státní správě. Obávají se, že změny ohrozí kvalitu a dostupnost jejich služeb. Poskytovatelé adiktologických služeb v poledne na dvě hodiny přerušili své služby a protest vyjádřili černým oblečením. Odboráři Agentury pro sociální začleňování, která funguje na ministerstvu pro místní rozvoj, během jednodenní stávky poukázali na překotné změny a rušení odborných týmů. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že rozhodnutí přesunout protidrogovou problematiku a agendu lidských práv z úřadu vlády pod čtyři ministerstva je definitivní a vláda se už němu nebude vracet.
Do dvouhodinové stávky adiktologických služeb se zapojilo 40 organizací, které provozují 250 služeb a mají asi 3500 pracovníků, řekl novinářům ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěj Hollan. Svou činnost dnes přerušily například poradny, ambulantní služby, terénní projekty nebo programy výměny injekčních jehel pro drogově závislé. Poskytovatelé adiktologických služeb vyzvali vládu, aby své rozhodnutí zrušila.
"Říkáme, že hrozí nástup fentanylu, HIV a různých typů žloutenek, a myslíme to - doslova - smrtelně vážně," řekl Hollan. Ministerstvo zdravotnictví, kam se má protidrogová agenda z úřadu vlády od července přesunout, neumí podle něj řešit služby na pomezí zdravotních a sociálních.
Vláda předminulé pondělí schválila na návrh Babiše a vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy přesun agendy lidských práv a protidrogové politiky do čtyř ministerstev. Přemístit by se mělo i zázemí osmi vládních rad. Agenda závislostí se má propojit s agendou duševního zdraví, má spadat pod resort zdravotnictví. Podle kabinetu bude fungování efektivnější, experti ale záměr kritizují. Poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadresortní řízení. Obávají se ochromení českého protidrogového systému, omezení péče, šíření nových drog, černého trhu či infekcí. Navrhují místo přemístění vznik Národní agentury pro závislosti po vzoru Národní sportovní agentury.
Rozhodnutí vlády o převodu agend je nicméně podle Babiše definitivní. Nového národního protidrogového koordinátora chce vybrat ve výběrovém řízení a větší důvěru než v dosavadního koordinátora Pavla Béma má v šéfa policejní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha. "Nebudeme to řešit. Změna je dořešená... Žádná z agend není ohrožena. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní," řekl Babiš.
Kabinet minulé pondělí záměr mírně upravil. Původně se mělo přesouvat asi šest desítek pracovníků odborů a oddělení. Premiér v neděli na sociálních sítích uvedl, že se na ministerstva přemístí 48 úředníků. Část by měla zůstat v nové kanceláři zmocněnkyně, která ve Strakově akademii vznikne. Vládní rady se budou dál scházet v sídle vlády a on jim bude předsedat, tím je podle něj zajištěna nadresortnost.
Pracovníci Agentury pro sociální začleňováníprotestem chtěli dát najevo nesouhlas s náhlými reorganizacemi ve státní správě. Agentura se změnila od dubna, tehdy se sloučila s odborem bydlení. Změně nepředcházela debata, skončilo předchozí vedení obou ministerských odborů, reorganizace agendu paralyzovala, z ministerstva odcházejí experti, tvrdí odboráři. Kvůli změnám vyhlásili koncem března stávkovou pohotovost. Dubnová systemizace podle odborů znamenala faktický zánik agentury. Kvůli odbornému a personálnímu rozpadu hrozí podle stávkujících i problémy s dokončením některých projektů EU včetně možného vracení stovek milionů korun. Změny podle nich pocítí znevýhodněné regiony, kde agentura působila.
Vznikající Platforma odborů ve veřejném sektoru chce společně bránit zákon o státní službě. Dalším krokem má být společný dopis premiérovi Babišovi s výzvou k jednání. Odbory agentury nevylučují ani opakování stávky či její prodloužení na více dní.