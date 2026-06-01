Vobořil: Přesun agendu závislostí zabije, nový koordinátor musí být silná figura
Přesun protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví tuto agendu zničí. K postupu proti závislostem by neměly vládě stačit jen informace od policie. Národní protidrogový koordinátor by měl být figura se silnou politickou důvěrou, ne úředník, řekl bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Reagoval tak na vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), podle něhož je rozhodnutí vlády o převodu agend definitivní, nový koordinátor se vybere ve výběrovém řízení a větší důvěru než v dosavadního koordinátora Pavla Béma má předseda vlády v šéfa policejní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha.
"Myslím si, že to (převod protidrogové politiky) zabije tuto agendu. Už na ministerstvu zdravotnictví byla. Mělo řešit tabák, alkohol. Dokud jsme to (legální návykové látky) nedostali do národní strategie, nehnulo se prstem. Co se týká hazardu, ten na ministerstvu řešit nebudou. Nemají k tomu kompetence," uvedl Vobořil.
Vláda předminulé pondělí schválila na návrh Babiše a vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy přesun agendy lidských práv a protidrogové politiky do čtyř ministerstev. Agenda závislostí se má propojit s agendou duševního zdraví, má spadat pod resort zdravotnictví. Podle kabinetu bude fungování efektivnější.
Experti záměr kritizují. Poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadresortní řízení. Obávají se ochromení českého protidrogového systému, omezení péče, šíření nových drog, černého trhu či infekcí. Navrhují místo přemístění vznik Národní agentury pro závislosti po vzoru Národní sportovní agentury.
Babiš v pondělí řekl, že rozhodnutí o přesunu je definitivní. Podle Vobořila by vláda měla tedy odpovědět na více než 30 otázek. Upřesnit by měla mimo jiné to, jak bude ministerstvo zdravotnictví vyplácet dotace na sociální služby, která ustanovení kompetenčního zákona mu umožňují koordinovat postupu u hazardu, daní či policie, kdo ponese politickou odpovědnost za případný růst počtu případů nákaz a předávkování. Dotazy se týkají i toho, zda k jednání o přesunu byly přizvány tajné služby a vyjádřila se Bezpečnostní rada státu a záměr se konzultoval s vládní radou.
Podle Vobořila je agenda široká, zahrnuje vedle léčby a prevence také boj proti nelegálnímu trhu, a to třeba u tabáku. Bývalý koordinátor poukazuje na obří finanční úniky. Zmiňuje také boj proti hazardu, digitálním závislostem i alkoholu.
Bém má jako koordinátor skončit na konci měsíce. Původně ho měla nahradit od července vedoucí vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Premiér ale nyní řekl, že se na nového koordinátora vyhlásí výběrové řízení. Vobořil je přesvědčen o tom, že koordinátor musí být figura se silnou politickou důvěrou. Zmínil, že ve Francii, USA či Německu koordinátora jmenuje prezident, nebo parlament. "Nemůže to být úředník z výběrové řízení. Nebo může, ale pak je to jasná zpráva, že agendu chtějí zabít," dodal bývalý koordinátor. Podle něj mohou být pohledy na problematiku závislostí různé a nemusí být shoda, pro rozhodování ale nemůžou stačit jen informace od policie.