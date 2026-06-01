Vláda vybere nového protidrogového koordinátora, oznámil Babiš. Protopopová nemá zkušenosti
Vláda se chystá vybrat nového protidrogového koordinátora, oznámil na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že se uspořádá výběrové řízení. V plánu je konzultace s radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.
Dosavadní národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má skončit na konci června. Původně ho měla nahradit dosavadní vedoucí vládního oddělení péče o duševní zdraví Dita Protopopová. Výběrová řízení se pořádají na obsazení míst ve státní správě. Jako koordinátor tak nejspíš bude působit vrchní ředitel chystané nové sekce ministerstva zdravotnictví. "Nový koordinátor bude vybrán. Bude na to výběrové řízení," uvedl Babiš. Řekl, že chce věc konzultovat s radou vlády a experty.
Vláda předminulé pondělí na návrh Babiše a vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy rozhodla o přesunu protidrogové agendy a zázemí vládní rady pro koordinaci politiky v oblasti závislostí ze Strakovy akademie na ministerstvo zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) minulý týden řekl, že vznikne nová sekce se dvěma odbory pro závislosti a duševní zdraví.
Novou národní koordinátorkou měla být Protopopová. Bém minulý týden serveru Novinky.cz po jednání s Barthou řekl, že se s šéfkou úřadu vlády shodl na tom, že Protopopová agendu řídit nemůže. Problematice závislostí se dosud nevěnovala, nemá respekt expertů na protidrogovou problematiku.
Sekci na ministerstvech řídí vrchní ředitel. Pozice je ve státní službě. Vypisuje se na něj výběrové řízení. Koordinátora dřív jmenovala vláda, naposledy ho jmenoval premiér.
Experti na problematiku závislostí přesun pod ministerstvo zdravotnictví kritizují. Obávají se ochromení českého protidrogového systému, omezení péče, šíření nových drog, černého trhu či infekcí. Navrhují místo přemístění vznik Národní agentury pro závislosti po vzoru Národní sportovní agentury. Prosazuje to i Bém. Varuje před prohibicí. Na omezení naopak tlačí šéf národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.
"My samozřejmě jsme dospěli k závěru, že ta liberálnější drogová politika se nám nelíbí," uvedl v neděli ve svém videu na sociálních sítích premiér. Dnes na tiskové konferenci přiznal, že jeho postoj ovlivnil Frydrych. Podle premiéra je pro něj tento policista důvěryhodnější než dosavadní koordinátor. "Bém má úplně jiný názor na politiku závislostí, proto ta změna (na postu koordinátora)," uvedl Babiš.
Bém se problematice závislostí věnuje přes 30 let, patří k největším českým expertům. Prosazuje ne liberální, ale vyvážený přístup s přísnou regulací. Babiš ho do funkce jmenoval v polovině ledna.