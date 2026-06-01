Další dva popravení v Íránu, za účast na protestech
V Íránu popravili dva muže odsouzené za účast na nepokojích v Teheránu v lednu letošního roku, při nichž útočníci zapálili mešitu, poškodili veřejný majetek a střetli se s bezpečnostními silami. S odvoláním na íránskou agenturu Mízán to dnes napsala agentura Reuters.
Agentura Mízán odsouzené identifikovala jako Mehrdáda Mohammadinía a Aškana Málekího.Označila je za dva z hlavních pachatelů útoku na mešitu Džafarí v teheránské čtvrti Gíša. Nejvyšší soud jejich rozsudky potvrdil, uvedla státní agentura.
Íránem se na přelomu roku rychle rozšířily protesty, které koncem prosince začaly kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny. Ze zprvu ekonomicky motivovaných demonstrací se postupně staly protirežimní protesty, které bezpečnostní složky násilně potlačily.
Íránská lidskoprávní organizace HRANA se sídlem v USA v únoru zveřejněné zprávě uvedla, že při protestech bylo zabito nejméně 7007 lidí: 6488 protestujících, 76 náhodných civilistů, 236 dětí a 207 členů bezpečnostních a ozbrojených složek. Organizace také zaznamenala zatčení nejméně 53.777 osob a 369 případů vynuceného přiznání.
Organizace na ochranu lidských práv Iran Human Rights (IHR) a nevládní instituce Společně proti trestu smrti (ECPM) v dubnu informovaly o tom, že íránské úřady v loňském roce popravily nejméně 1639 lidí, což je nejvyšší počet od roku 1989.
