Rubio jednal s Libanonem a Izraelem o uklidnění situace a navrhl společný plán. Izrael okupuje čím dál tím větší část libanonského území
Americký ministr zahraničí Marco Rubio hovořil s libanonským prezidentem Josephem Aúnem i izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem o diplomatických jednáních mezi Izraelem a Libanonem a navrhl plán, který by umožnil postupné uklidnění situace. S odvoláním na amerického úředníka to dnes napsala agentura Reuters. Izrael okupuje část Libanonu a ostřeluje mimo jiné pozice libanonské militantní skupiny Hizballáh.
USA navrhly, že jako první krok by Hizballáh, podporovaný Íránem, zastavil všechny útoky na Izrael a ten by se na oplátku zdržel eskalace v libanonské metropoli Bejrútu. To by podle zdroje vytvořilo prostor pro postupné uklidnění situace a účinné zastavení nepřátelských akcí. Dodal, že Aún se pokusil tento návrh prosadit a zajistit dohodu. Předseda libanonského parlamentu Nabíh Berí, spojenec Hizballáhu, však přenesl břemeno na Izrael, když požádal, aby přestal útočit jako první.
Proíránský Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do války, kterou 28. února zahájily izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda údery Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde okupuje část území a vytvořila tam nárazníkovou zónu.
Netanjahu v neděli řekl, že nařídil vojákům postoupit hlouběji do Libanonu v boji proti Hizballáhu, a to navzdory příměří vyhlášenému 17. dubna. Jednotky pak obsadily pevnost Beaufort, což podle agentury AP znamená nejhlubší izraelský průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000. Stalo se tak den poté, co Hizballáh intenzivně ostřeloval sever Izraele.
V Libanonu od 2. března při izraelských úderech zemřelo nejméně 3412 lidí a více než 1,2 milionu dalších muselo opustit své domovy. Na jihu Libanonu nebo u izraelsko-libanonských hranic zahynulo 25 izraelských vojáků a jeden civilista pracující pro armádu na smlouvu a na severu Izraele při vzdušných úderech Hizballáhu zahynuli dva civilisté. Smrt jednoho ze svých vojáků na jihu Libanonu oznámila izraelská armáda dnes.
