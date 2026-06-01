Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Nikdy neumřít, všechno ovládnout
včera 12:59

Doživotí za teroristický útok v Bielefeldu, který loni spáchal občan Sýrie

Na doživotí do vězení poslal dnes německý soud Syřana, který loni v květnu napadl v Bielefeldu fotbalové fanoušky. Šestatřicetiletého Mahmúda M. shledal vinným ze čtyř pokusů o vraždu. Podle soudu byl čin 36letého muže teroristickým útokem s islamistickým motivem.

Soud Syřanovi uložil nejvyšší možný trest. Vinu obžalovaného označil navíc za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu znemožňuje propuštění odsouzeného na doživotí z vězení po 15 letech. Podle soudu Syřan neprojevil v průběhu procesu žádnou empatii se svými oběťmi a je nadále nebezpečný. Oběti útoku líčily, že si dodnes nesou následky.

Mahmúd M. loni 18. května zaútočil dvěma noži na fotbalové fanoušky v Bielefeldu, který leží na severozápadě Německa. Napadení slavili před barem Cutie úspěch místního fotbalového klubu Arminia. Čtyři osoby ve věku od 22 do 27 let Syřan zranil tak, že byly v ohrožení života. Sám z místa činu uprchl. Až následující den jej policie zadržela nedaleko Düsseldorfu.

Ke svým obětem se přitom útočník snažil dostat co nejvíce nenápadně. "Šel shrbený a opíral se o vycházkovou hůl, aby budil dojem, že je neškodný," uvedl soud v zatykači. Na holi měl přitom připevněný jeden z nožů, kterými zaútočil.

Psychiatr, který s Mahmúdem M. hovořil, u soudu řekl, že se mu Syřan k činu přiznal. Chtěl podle něj vraždit "nevěřící" jako součást džihádu, tedy svaté války. K činu se muž přiznal i v závěrečné řeči. Podle psychiatrického posudku je islamisticko-džihádistická ideologie "pevnou součástí osobnosti a hodnotového systému" Mahmúda M.

Státní zástupce Michael Neuhaus na počátku procesu řekl, že pachatel svůj čin plánoval, před útokem nahrál video, ve kterém se hlásil k teroristické organizaci Islámský stát (IS), a přes komplice chtěl dosáhnout zveřejnění tohoto videa na kanálech organizace.

Podle časopisu Der Spiegel přišel Syřan do Německu v létě 2023. Převaděči jej do země dostali přes Bulharsko, Srbsko, Maďarsko, Slovensko a Česko. Na konci roku 2023 dostal v Německu mezinárodní ochranu podobně jako stovky tisíc jeho krajanů, na rozdíl od mnohých jiných si ale nenašel práci a nenaučil se německy. Už v Sýrii, odkud uprchl, byl ale členem IS. Členem se stal podle obžaloby nejpozději v roce 2014.

čtk, tb

