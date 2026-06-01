Ruská vláda zakázala vyvážet letecké palivo, kromě války v Íránu ji sužují i ukrajinské drony nad rafinériemi
Ruská vláda poprvé od začátku války proti Ukrajině zakázala vývoz leteckého paliva, a to až do konce listopadu, vyplývá z dnešního komuniké. Půlroční opatření má podle vlády zajistit stabilitu na vnitřním trhu. Omezení souvisí s nálety ukrajinských dronů na ruské rafinérie, soudí nezávislá média.
Nové omezení vláda zavedla po zákazu vývozu benzinu, který platí od 1. dubna do konce července. Děje se tak na pozadí útoků ukrajinských dronů na petrochemické závody. Odhaduje se, že tyto útoky narušily výrobu ve skoro všech rafinériích v centrální části Ruska a ropné společnosti přišly o čtvrtinu výrobních kapacit pohonných hmot, napsal server The Moscow Times. Dodal, že napadené rafinérie produkovaly dříve více než 30 procent veškerého leteckého paliva v Rusku a asi čtvrtinu nafty.
Ruská vláda dříve opakovaně omezovala vývoz benzinu a nafty. Zákaz vyvážet kerosin sice v roce 2023 zvažovala, ale nakonec vývoz neomezila, poznamenal server Meduza. Připomněl, že výroba pohonných hmot se v Rusku snížila i kvůli pravidelným náletům ukrajinských bezpilotních letadel na ruské rafinérie. Světové ceny leteckého paliva vzrostly kvůli přerušení plavby tankerů Hormuzským průlivem, který Írán uzavřel na začátku března. Kvůli zdražovaní a nedostatku leteckého paliva největší evropské aerolinky musely přijmout změny v letových řádech a přistoupit ke zrušení některých letů.
