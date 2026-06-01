Státní zástupkyně, která byla odvolána z bitcoinové kauzy, rezignovala na funkci
Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala po 25 letech na funkci. Ministerstvu spravedlnosti doručila rezignační dopis. Důvodem rezignace je podle ní ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Pro olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna je rezignace Lastovecké a její odůvodnění určitým překvapením. Žádné konkrétní výhrady mu nesdělila, jak řekl. Nejvyšší státní zastupitelství vzalo informaci o její rezignaci na vědomí.
"Po 28 letech v soustavě státního zastupitelství je čas odejít," uvedla Lastovecká v dopise. "Soustava státního zastupitelství se pro mě proměnila v prostor, který mi nemá už co nabídnout, kde jsem dlouhodobě nespokojená, na kterém vidím vady a chyby, které nikdo neřeší, který vedou lidé, kterých si nevážím a kteří by v jeho čele stát, dle mého názoru, neměli," napsala Lastovecká.
"Byť jsem nesouhlasil se způsobem, jakým Petra Lastovecká vystupovala ve sdělovacích prostředcích, což vyústilo v uložení výtky, nikdy mi nesdělila žádné konkrétní výhrady proti poměrům jak na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci, tak ani v soustavě státního zastupitelství obecně," uvedl Dragoun.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) rezignační dopis obdržel formální cestou. "Nicméně dopis neobsahuje žádné odůvodnění, proč paní státní zástupkyně takový krok zvolila. Obecně mohu říct, že mě mrzí, že zkušení státní zástupci opouští soustavu," uvedl Tejc.
Lastovecká byla koncem ledna vyloučena z vyšetřovacího týmu v bitcoinové kauze, podle březnového vyjádření Dragouna kvůli její údajné podjatosti. Lastovecká odmítla, že by byla v kauze podjatá. Podle dřívějších informací Deníku N Lastovecká už v lednu na poradě týmu navrhovala stíhání bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS) kvůli přijetí kryptoměny. Policie ho spolu s dalšími lidmi obvinila začátkem května. Jako státní zástupkyně Lastovecká dozorovala mimo jiné brněnskou bytovou kauzu, která se dotýká i tamní ODS, v minulosti čelila Blažkově kritice.
Lastovecká v dopise zkritizovala vedení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, po odchodu Ivo Ištvana a Pavla Komára se podle ní úřad proměnil v místo, kde téměř zmizela odborná podpora vedení a "elementární profesní a lidská důvěra v něj". Jedním z nejvíce demotivujících aspektů současného fungování úřadu je podle Lastovecké skutečnost, že se značná část energie vedení přesouvá k "vytváření atmosféry nedůvěry, interní opatrnosti a osobních animozit".
"Ve chvíli, kdy jsem obdržela výtku, která byla nejen věcně problematická, ale zároveň i odborně a formálně zpracovaná způsobem, jenž ve mně vyvolal profesní rozpaky, definitivně jsem si uvědomila, že moje rozhodnutí odejít ze soustavy je správné," uvedla v dopise Lastovecká.
Dragoun Lastovecké udělil výtku poté, co se v rozhovoru pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz vyjádřila o svém odvolání z vyšetřovacího týmu. Lastovecká proti výtce podala námitku, kterou se má zabývat Vrchní soud v Praze 23. června. Lastovecká v dopise uvedla, že na projednání výtky soudem trvá. "Trvám na tom už ne kvůli mojí vlastní osobě, ale principiálně kvůli budoucnosti státního zastupitelství," napsala Lastovecká.