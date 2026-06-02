Poslanci dnes budou mluvit mimo jiné o navýšení rodičovského příspěvku
Poslance čeká úvodní debata o růstu rodičovského příspěvku. V úvodním kole by dnes Sněmovna mohla projednat také senátní novelu o odkladu spuštění elektronizace voleb spolu s usnadněním hlasování pro lidi se zrakovým postižením. Před projednáním v prvním čtení je rovněž koaliční novela, který mimo jiné upravuje státní úhradu České poště.
Vládní tábor nechal svolat k trojici předloh mimořádnou schůzi, začne odpoledne. Ačkoli návrh programu takových schůzí není možné měnit ani upravovat, opět se na úvod očekávají vystoupení opozičních řečníků. Sněmovna by proto mohla znovu jednat až do pozdních večerních hodin.
Nejprve ale složí slib nový poslanec Motoristů, jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. V dolní komoře nahradil Karla Berana (za Motoristy), který se stal vedoucím Stálé mise ČR při OSN v Ženevě.
Vláda navrhla růst základní rodičovské o 50.000 korun na 400.000 korun pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Na podobě růstu ale není v koalici úplná shoda. Hnutí SPD chce poměrné zvýšení příspěvku i pro rodiče dětí do tří let věku narozených před 1. lednem. Část opozice dlouhodobě navrhuje razantnější růst rodičovského příspěvku a zavedení jeho pravidelné valorizace.
Odklad plného spuštění Informačního systému správy voleb zdůvodňuje novela potřebou dostatečně zajistit bezpečnost systému proti kybernetickým útokům a proškolením jeho uživatelů. Senátní předloha především přináší povinnost opatřit hlasovací lístky pro všechny typy voleb vyjma komunálních QR kódem pro handicapované. Nevidomí lidé by si mohli na mobilním zařízení zvětšit text lístku nebo si jej hlasově poslechnout.
Státní úhradu čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou snižuje koaliční novela z nynějších až dvou miliard korun ročně na nejvýše 1,5 miliardy korun. Pokles hraniční částky předkladatelé zdůvodňují podmínkami veřejné podpory, které schválila Evropská komise. Předloha také posouvá některé termíny související s elektronizací veřejné správy.
čtk, tb