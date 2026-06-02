Nejméně třináct mrtvých po ruských útocích na Kyjev a Dnipro
Nejméně 13 mrtvých a dalších více než 100 raněných si v noci na dnešek vyžádaly rozsáhlé ruské údery na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Jen z ukrajinského hlavního města hlásí záchranná služba čtyři mrtvé a 58 raněných, včetně tří dětí. V Kyjevě i Dnipru další lidé uvázli pod sutinami zasažené budovy, uvedly podle agentury AP místní úřady. Ruské ministerstvo obrany podle agentury Interfax masivní útok potvrdilo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po úderech zdůraznil, že pomoc USA při dodávkách munice do protiraketových systémů Patriot je naprosto nezbytná.
Obytné budovy a další civilní infrastruktura byly poškozeny v osmi kyjevských čtvrtích. Ukrajinská energetická společnost DTEK uvedla, že po nočních útocích zůstává 140.000 občanů metropole bez dodávek elektřiny. V Dnipru bylo podle starosty města Boryse Filatova poškozeno nejméně 49 obytných budov z toho sedm bylo téměř úplně zničeno. Podle informací úřadů jsou pod sutinami stále uvěznění lidé.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X uvedl, že do záchranných prací se zapojilo přes 500 příslušníků ukrajinské záchranné služby a vyjádřil soustrast rodinám obětí. Zelenskyj napsal, že cílem ruských úderů byla i energetická infrastruktura v Charkovské oblasti. Podle něj je kromě amerických dodávek munice do systému Patriot pro ukončení konfliktu nutné, aby Evropa měla vlastní systémy protiraketové obrany.
V kyjevské Podilské čtvrti byla částečně poškozena horní podlaží devítipatrové budovy, přičemž lidé zůstali uvězněni pod troskami. Záchranné operace pokračovaly ještě i v časných ranních hodinách, a to i přesto, že stále platil letecký poplach. V Solomjanské čtvrti Kyjeva byly poničeny dvě výškové budovy o 20 a 24 patrech.
V centrální Dněpropetrovské oblasti bylo podle úřadů zabito nejméně devět lidí a 36 dalších zraněno poté, co ruské útoky zasáhly město Dnipro. Mezi mrtvými je chlapec narozený v roce 2023 a jeden záchranář, kterého po příjezdu záchranných sil na místo předchozího dopadu zasáhl následující úder. O nárůstu obětí informovali na platformě telegram šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža a starosta města Filatov.
Podle ukrajinského letectva Rusko od pondělního večera na Ukrajinu vyslalo 656 dronů a 73 střel. Sestřeleno nebo neutralizováno bylo 602 dronů a 40 střel. Hlavním cílem útoků byl Kyjev, ale střely a drony zasáhly 38 míst napříč Ukrajinou, uvedly síly na platformě Telegram.
Velký ruský útok na Ukrajině, dnes ráno potvrdilo i ministerstvo obrany v Moskvě. To však tvrdí, že úder byl veden na ukrajinská obranná zařízení. "Cílů úderu bylo dosaženo, všechny určené terče byly zasaženy," uvedlo ministerstvo.
čtk, tb