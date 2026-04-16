Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
včera 11:00

Evropská komise bude v pátek jednat v Budapešti o odblokování unijních fondů

Evropská komise vyšle tento pátek své úředníky do Budapešti, aby zahájili jednání s nastupujícím maďarským premiérem Péterem Magyarem. Delegace by měla řešit zejména odblokování zmrazených unijních fondů pro Budapešť, napsal bruselský server Politico. Setká se také s představiteli strany Tisza

Schůzka se uskuteční pouhých pět dní poté, co Péter Magyar v nedělních maďarských volbách ukončil 16letou vládu dosavadního premiéra Viktora Orbána. Nový kabinet se nicméně ujme moci až za několik týdnů. Orbán a jeho ministři zůstanou ve svých funkcích nejméně do 5. května. Orbán Maďarsko postupně proměnil v poloautoritářský stát, v němž strana Fidesz a jeho spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle řady kritiků omezili principy demokracie a plurality, píše Politico.

Za jednu z priorit označil Péter Magyar právě rozmrazení asi 18 miliard eur z unijních fondů, které Orbánovu Maďarsku zablokovala Evropská komise kvůli porušování principů právního státu a dalších základních hodnot EU. Konkrétně jde podle mluvčího EK o 10,4 miliardy eur z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost, tedy z mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize, a 7,6 miliardy eur z kohezních fondů.

Dále komise dosud neschválila maďarský plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE , který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Maďarsko požádalo o jednu z největších částek - o 17,4 miliardy eur. Komise nyní tuto žádost detailně prověřuje zejména kvůli dlouhodobým obavám z korupce i netransparentním veřejným zakázkám.

"Finanční prostředky jsou blokovány z různých důvodů. Jsou zde obavy, které se týkají dodržování právního státu, ale i obavy z poškození finančních zájmů EU," uvedl nedávno mluvčí EK Balazs Ujvari, který má na starosti kohezní fondy. Mnohem naléhavější je pro Maďarsko ale získání financí souvisejících s nástrojem pro oživení, protože čas je jen do léta.

Budapešť přitom musí splnit celkem 27 milníků. "Obecně řečeno, Maďarsko musí prokázat, že dokáže účinně chránit finanční zájmy unie a že posílilo nezávislost svého soudnictví," uvedl další mluvčí komise Maciej Berestecki. "O žádném prodloužení se nediskutuje. Doba trvání programu je zcela jasná. Všechny cíle a milníky musí být realizovány do konce srpna letošního roku. To platí pro Maďarsko i pro všechny ostatní státy," dodal.

Páteční schůzka v Budapešti podle Politika navazuje na úterní telefonát mezi předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen a vítězem maďarských voleb Magyarem. "Je třeba urychleně pracovat na obnově, opětovném sladění a reformách," napsala von der Leyenová na sociální síti X. "Obnovit právní stát. Znovu se sladit s našimi společnými evropskými hodnotami. A reformovat, aby se uvolnily příležitosti, které nabízejí evropské investice," dodala.

Vůdce strany Tisza po telefonátu řekl, že se oba "shodli na uvolnění unijních fondů určených pro maďarský lid" a že "komise s námi bude úzce spolupracovat, abychom splnili extrémně krátký termín a dosáhli výsledků".

↓ INZERCE