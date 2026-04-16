Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak se vyhnout nejhoršímu
včera 13:11

Rusové vyhrožují evropským firmám, které pomáhají ukrajinské armádě vyrábět drony, vojenským zásahem

Česká policie nemá informace o konkrétních rizicích po tvrzení Ruska, že pobočky ukrajinských firem vyrábějící drony mohou být potenciálním cílem ruských ozbrojených sil. Informace a případné hrozby vyhodnocuje. Uvedla to dnes na síti X. S vytipovanými objekty je policie v kontaktu.

Ruské ministerstvo obrany ve středu uvedlo, že plány evropských zemí zvýšit dodávky dronů Ukrajině pro útoky v Rusku vtahují tyto země do války s Ruskem. Místopředseda ruské bezpečnostní rady a ruský exprezident Dmitrij Medveděv podle serveru iDNES.cz následně uvedl, že prohlášení ministerstva je třeba brát doslova. "Seznam evropských závodů, které vyrábějí drony a další vybavení, představuje seznam potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly," uvedl Medveděv.

"Ve spolupráci s bezpečnostní komunitou v ČR i zahraničí pečlivě vyhodnocujeme situaci a případné hrozby. Jsme v kontaktu s vytipovanými subjekty v ČR a intenzivně s nimi spolupracujeme. K samotné výhrůžce není možné v tuto chvíli poskytnout žádné bližší doplnění, nicméně nemáme žádné informace o konkrétních rizicích a hrozbách," napsalo české policejní prezidium.

Podle iDNES.cz na seznamu zveřejněném ruským ministerstvem obrany figuruje pražská adresa české pobočky ukrajinské firmy DeVIRo, která vyrábí dron Bulava.

Ruské ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že významné zvýšení dodávek dronů Kyjevu prostřednictvím financování ukrajinských a společných podniků v evropských zemích může vést k "nepředvídatelným následkům" a "prudké eskalaci" na celém kontinentu. "Místo posilování bezpečnosti evropských států činy evropských lídrů stále více vtahují tyto země do války s Ruskem," tvrdí ministerstvo, podle kterého by evropská veřejnost měla pochopit skutečné příčiny hrozeb pro svou bezpečnost.

Ukrajina se s pomocí západních zemí brání pátým rokem ruské agresi. Součástí obrany jsou i nálety dronů v hloubi ruského území, které míří především na ropné terminály v přístavech, rafinerie a sklady pohonných hmot. Cílem je omezit Moskvě příjmy z vývozu ruské ropy a plynu, sloužící k financování ruské války.

čtk, tb

