Astrounat Brázda
včera 08:17

Rusko v noci zabilo při útocích 15 ukrajinských civilistů

Rusko za posledních 24 hodin zaútočilo na Ukrajinu 703 bezpilotními letouny a 44 střelami různého typu, oznámilo ráno ukrajinské letectvo na platformě Telegram. Protivzdušná obrana podle něj zneškodnila 636 dronů a 31 střel. Regionální činitelé ráno informovali o nejméně 15 zabitých civilistech: osmi v Oděse, čtyřech v Kyjevě a třech v Dněpropetrovské oblasti.

Rusko od středečního rána podniklo dvě vlny kombinovaných útoků, použilo přitom střely odpalované ze země i ze vzduchu a bezpilotní letouny, uvedly ukrajinské vzdušné síly. Úřady podle nich na 26 blíže neupřesněných místech evidují zásahy 12 střelami a 20 bezpilotními letouny. Na jiných místech dopadly trosky sestřelených zbraní. Informace o jedné střele se upřesňují, sdělilo letectvo. Vzdušný útok podle něj v době vydání jeho zprávy stále pokračoval.

V jihoukrajinské Oděse noční ruský vzdušný útok připravil o život nejméně osm lidí, uvedl na Telegramu šéf správy Oděské oblasti Serhij Lysak, který původně informoval o šesti obětech, později jejich počet zvýšil na sedm a následně na osm.

V Kyjevě ruský útok zabil čtyři lidi a dalších 48 zranil, sdělila Státní služba pro mimořádné situace (DSNS).

Ruské útoky na Dněpropetrovskou oblast připravily o život tři lidi, oznámil ráno náčelník správy tohoto regionu Oleksandr Hanža, podle něhož Rusové na oblast útočili drony, střelami i dělostřelecky. Noční útok na Dnipro podle něj zabil dva lidi, v Nikopolském okrese zahynul jeden člověk.

Naopak ukrajinský dronový útok na Rusko podle úřadů v Krasnodarském kraji připravil o život dvě děti v černomořském přístavním městě Tuapse. Ruská protivzdušná obrana během noci zachytila a zničila 207 ukrajinských dronů, uvedlo na Telegramu ministerstvo obrany v Moskvě.

čtk, tb

