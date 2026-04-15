Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak se vyhnout nejhoršímu
včera 15:35

Írán říká, že pokud budou Američané blokovat jeho přístavy, oni zablokují Rudé moře. Toho se zatím válka nedotkla

Íránské ozbrojené síly dnes varovaly, že v případě pokračující americké blokády íránských přístavů zablokují veškerou obchodní přepravu v Perském zálivu a Ománském a Rudém moři, píše agentura AFP. Podle mluvčího velitelství íránských sil Alího Abdolláhího USA blokádou ohrožují bezpečnost íránských plavidel a ropných tankerů. Pokračující blokáda bude považována za předehru porušení příměří, dodal.

Spojené státy k blokádě přistoupily po neúspěšných víkendových mírových rozhovorech v Islámábádu, které se konaly poté, co se USA a Írán shodly na dvoutýdenním příměří. Jedním z americkým požadavků bylo i okamžité a bezpodmínečné znovuotevření Hormuzského průlivu. Plavbu průlivem omezuje Teherán již od počátku března, a to v reakci na izraelsko-americké údery, které začaly 28. února. Veřejně přístupné údaje o námořní dopravě nicméně ukazují, že v úterý několik íránských plavidel navzdory blokádě průlivem proplulo.

Íránské síly námořní dopravu v Rudém moři narušit nemohou, útoky ji ale mohou ochromit proíránští húsíjští povstalci, kteří ovládají část Jemenu. Ti již v minulosti na plavidla proplouvající strategickou úžinou Báb al-Mandab, spojující Rudé moře a Adenský záliv, útočili.

V době, kdy Írán ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, přes který bylo před zahájením války převáženo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu, vyváží například Saúdská Arábie značnou část své ropy právě přes Báb al-Mandab.

Z ropných polí ve Východní provincii vede asi 1200 kilometrů dlouhý ropovod Petroline, který končí v přístavu Janbu v Rudém moři. Odtud Saúdská Arábie ropu vyváží přes Báb al-Mandab na asijské trhy, v případě uzavření úžiny kvůli húsíjským útokům by ropné tankery mohly Rudé moře opustit pouze přes egyptský Suezský kanál.

čtk, tb

