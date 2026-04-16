Izrael s Libanonem dnes jednat nebudou, i když Američané jejich jednání ohlašovali
Libanonský prezident Joseph Aún nebude v dohledné době hovořit s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, píše agentura Reuters s odvoláním na libanonské činitele. Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek uvedl, že dnes spolu budou jednat lídři Izraele a Libanonu, jejichž jména ale nezmínil. Aún nicméně telefonicky hovořil s ministrem zahraničí USA Markem Rubiem, kterému poděkoval za americkou podporu při snaze o dosažení příměří v Libanonu.
Ještě před telefonátem s Rubiem informovalo libanonské velvyslanectví ve Washingtonu americkou administrativu, že Aún s Netanjahuem mluvit nebude, sdělili Reuters dva libanonští činitelé. Izraelská ministryně pro vědu a technologie Gila Gamlielová dopoledne přitom potvrdila, že Netanjahu s Aúnem telefonicky hovořit bude. Agentura AFP ale s odvoláním na nejmenovaného libanonského činitele uvedla, že Bejrút "o plánovaném kontaktu" s Izraelem neví. Libanonská stanice Al-Džadíd naopak informovala, že se bude konat trilaterální telefonát mezi Rubiem, Aúnem a Netanjahuem.
Trump uvedl, že se bude jednat o první rozhovor mezi vysoce postavenými představiteli obou zemí po "asi 34 letech". Proti přímým jednáním mezi libanonskou vládou a Tel Avivem se dlouhodobě staví proíránské libanonské hnutí Hizballáh, které Libanon do současné války zatáhlo. Minulý týden izraelské letectvo provedlo masivní nálet na Bejrút, při kterém zahynulo nejméně 357 lidí.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Do té se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil i Hizballáh. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu.
Podle středečních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 2167 lidí. Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo v důsledku konfliktu opustit své domovy. V Izraeli byli při útocích Hizballáhu zabiti dva lidé. Na jihu Libanonu padlo v boji 13 izraelských vojáků, píše agentura Reuters.
čtk, tb