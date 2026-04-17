Tejc podá trestní oznámení kvůli bitcoinové kauze na ministerstvu spravedlnosti
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) podá kvůli výsledkům interního auditu k bitcoinové kauze trestní oznámení. Má podezření na trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Ministerstvo spravedlnosti darované bitcoiny přijalo loni pod vedením Pavla Blažka (dříve ODS). Blažkova ministerská nástupkyně Eva Decroix (ODS) ocenila, že Tejc pokračuje v její práci, ale odmítla tvrzení, že se staly chyby při zpětném odkupu bitcoinů státem.
Chyby audit podle Tejce zjistil jak před loňským převzetím miliardového daru ministerstvem, tak i následně při prodeji kryptoměny kupcům, pochybnosti jsou podle něj i u uzavírání dohod o narovnání s kupci. "Audit poukazuje nejen na možné porušení zákona a předpisů z hlediska těch nejvrcholnějších představitelů, ale bohužel i zaměstnanců ministerstva na různých úrovních," řekl Tejc. Konkrétní jména či pozice nezmínil. Audit chce Tejc zaslat policii a státnímu zastupitelství.
Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) porušil v bitcoinové kauze pracovní povinnosti a interní směrnice Filip Benda, ředitele kabinetu tehdejšího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Benda podle ní nepředal včas Stanjurovi zamítavé právní stanovisko ministerstva financí k přijetí bitcoinového daru. U dalších zaměstnanců ministerstva financí a podřízených složek podle Schillerové pochybení v kauze zjištěno nebylo.
Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvo spravedlnosti přijalo od odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského, který je nyní kvůli kauze obviněný z legalizace výnosů z trestné činnosti. Blažek následně kvůli kritice rezignoval a pozastavil své členství v ODS, ve funkci ho nahradila Decroix. Stát bitcoiny z daru od Jiřikovského prodal, za působení Decroix na ministerstvu pak uzavřel dohodu o zpětném odkupu kryptoměny.
Decroix odmítla, že se staly chyby při uzavírání dohod o narovnání s kupci bitcoinů. Stát se tím podle ní vyhnul nekonečným soudním řízením. "Rozhodně nedošlo k žádnému trestnému činu ani k ničemu, co by stát jakýmkoli způsobem poškodilo," řekla Decroix v ČT. Věc vnímá jako potřebu pokračovat v politizaci kauzy a očerňovat ji a pracovníky ministerstva. Jestli zde někdo může vynést verdikt, tak to nejsou politici, ale orgány činné v trestním řízení, podotkla.
Tejcův popis kauzy podle Decroix odpovídá výsledkům externího auditu, které ministerstvo zveřejnilo pod jejím vedením. Interní audit, ze kterého Tejc čerpá, zadala už ona, řekla. Ocenila kontinuitu a považuje za správné, že se vyšetřování kauzy vrací k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci. Správné je podle ní také doplnění nově zjištěných událostí do časové osy bitcoinové kauzy.
Stanjurovu roli kritizovalo hnutí ANO už v minulosti, požadovalo jeho rezignaci. Ministerstvo spravedlnosti totiž ministerstvu financí zaslalo podklady k plánované darovací smlouvě, úředníci ministerstva financí následně nedoporučili, aby ministerstvo spravedlnosti bitcoiny převzalo. Stanjura ale stanovisko až do 25. března nečetl, přičemž smlouva o daru ministerstvu spravedlnosti byla podepsána 7. března.
Decroix zadala kvůli kauze audit, podle kterého ministerstvo spravedlnosti před převzetím daru neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.
Ministerstvo darované bitcoiny nejprve vydražilo, ale policie je následně zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. Ministerstvo později oznámilo, že jedné skupině kupců bitcoinů vyplatilo kurzový rozdíl zhruba 34 milionů korun a druhé skupině deset milionů. Decroix tehdy médiím řekla, že stát o nic nepřišel, protože si ponechal bitcoiny a kupcům vrátil peníze.