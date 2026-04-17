Babiš nabídne na zajištění bezpečnosti Hormuzu jeden pasivní radar
Česká republika nabídne pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu pasivní radar, bude to ve chvíli, kdy se tam situace zklidní. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Už ve čtvrtek uvedl, že Česko na dnešní videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí předloží konkrétní nabídku, jak pomoci. Videokonferenci zemí ochotných podílet se na mnohonárodnostní mírové misi v Hormuzském průlivu po skončení konfliktu pořádají dnes Británie a Francie.
Hormuzský průliv je klíčový pro vývoz ropy z oblasti Perského zálivu. Nyní je fakticky zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.
čtk, tb