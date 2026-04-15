Babiš se zítra potká s šéfem NATO Markem Ruttem, proberou české závazky k vyzbrojování
Premiér Andrej Babiš (ANO) bude ve čtvrtek jednat se šéfem Severoatlantické aliance (NATO) Markem Ruttem v Praze o českých aliančních závazcích a armádě. Předseda vlády to dnes řekl novinářům v Rychnově nad Kněžnou. O setkání předtím informovala v tiskové zprávě aliance s tím, že na programu je poté společná tisková konference v 18:35.
Američtí diplomaté nedávno kritizovali Česko za to, že ve schváleném rozpočtu neplní své alianční závazky týkající se obranných výdajů. Česká vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Nad dvě procenta HDP se dostanou pouze v případě, že by do nich bylo zahrnuto financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.
"Generální tajemník Rutte ohlásil návštěvu, navštíví mě zítra (ve čtvrtek). Budeme se bavit o NATO, o našich závazcích, o naší armádě," řekl novinářům Babiš.
Alianční státy se v roce 2014 na summitu ve Walesu zavázaly směřovat k výdajům na obranu ve výši alespoň dvou procent HDP. Tento cíl měl posílit obranyschopnost aliance v reakci na zhoršující se bezpečnostní prostředí po ruské anexi Krymu.
V Česku se v posledních dnech vyostřila debata o tom, kdo bude zastupovat zemi na nadcházejícím červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiš po pondělním jednání vlády uvedl, že na summit pojede vládní delegace a že si nedokáže představit, aby se jej současně účastnil i prezident Petr Pavel, který dříve avizoval záměr delegaci vést. Nositelem zahraniční politiky je vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal premiér.
Pavel v úterý novinářům v Argentině řekl, že nechce otázku své účasti na summitu komentovat, dokud se s Babišem nesejde a nebude mít možnost si s ním promluvit také o jeho důvodech ke změně zavedených zvyklostí. Českou republiku na aliančních summitech v naprosté většině případů zastupoval prezident, členy delegace někdy bývali šéfové vlád, ministři obrany i další členové vlády. Pavel se zúčastnil všech dosavadních summitů NATO od zvolení do funkce.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dříve uvedl, že by na summit prezident reprezentující podle něj opozici neměl jezdit a Česko mají reprezentovat zástupci vlády. Poslanec Filip Turek (za Motoristy) v neděli v televizi CNN Prima News připustil, že Macinkův postoj souvisí s nejmenováním Turka ministrem.
