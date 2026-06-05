Komise: České úřady mohly obnovit dotace firmám z Agrofertu, EU zatím nic neproplácí
Evropská komise potvrdila, že české úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, nicméně Evropská unie zatím žádné finance neproplácí, dokud záležitost s potenciálním střetem zájmů premiéra Andreje Babiše neprověří. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený.
Unijní exekutiva nyní zopakovala, že je v kontaktu s českými úřady, aby od nich získala informace o tom, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. V souvislosti s tím zaslala do Prahy 20. května dopis, ve kterém žádá mimo jiné o dodatečné informace, které se týkají právního posouzení struktury svěřenského fondu RSVP Trust. EK dále požaduje informace o dalších subjektech mimo strukturu svěřenského fondu. Dopis obdržely ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí.
"Jak Vám bylo již dříve sděleno, české orgány by neměly Evropské komisi vykazovat žádné výdaje související s operacemi vybranými od 9. prosince 2025, pokud se tyto operace týkají subjektů v rámci skupiny Agrofert nebo jakékoli organizace kontrolované Andrejem Babišem a s ním spojené (mimo jiné včetně podniků SynBiol a Hartenberg Holding), a to bez ohledu na jejich stávající režim správy," stojí v dopise. "Toto by mělo platit, dokud nebudou výše uvedené otázky zcela vyjasněny," dodává text. České úřady by měly odpovědět do jednoho měsíce, tedy zhruba do 20. června.
"V dopise si komise skutečně vyžádala ujištění, že do žádostí o platby nebudou zahrnuty žádné výdaje související s Agrofertem či jiným firmami spojenými s Andrejem Babišem, dokud EK nedospěje k závěru v případu střetu zájmů," prohlásila v pátek mluvčí Louise Bogeyová. Jde podle ní o běžný postup, nicméně v případě společné zemědělské politiky jsou pravidla trochu jiná. Různé fondy podle ní podléhají různým právním základům.
"Na rozdíl od jiných fondů právní základ společné zemědělské politiky vyžaduje, aby členské státy vykazovaly všechny platby uskutečněné během příslušného referenčního období," uvedla mluvčí. Jak ale požaduje komise, české orgány musí uvádět, kdy se prohlášení týká jakýchkoli plateb směrem k subjektům spojeným s Agrofertem.
Česko tedy musí hlásit všechny zemědělské platby komisi, nicméně to nemusí znamenat, že všechny budou následně proplaceny. "K dnešnímu dni nebyly českým úřadům vyplaceny žádné náhrady týkající se Agrofertu nebo s ním spojených společností," uzavřela Bogeyová.
Systém evropských dotací funguje zjednodušeně tak, že farmář nebo zemědělská firma v Česku požádají o dotaci Státní zemědělský intervenční fond. Ten zkontroluje, zda žádost splňuje pravidla společné zemědělské politiky EU, a pokud je vše v pořádku, dotaci vyplatí. Peníze tedy farmář či firma dostanou od českého státu, nikoli z EU. Následně se věc předává Evropské komisi, která data kontroluje a ověřuje, zda byly dotace vyplaceny správně podle pravidel EU. Pokud je vše v pořádku, EU proplatí České republice odpovídající část nákladů z evropského rozpočtu. Pokud najde nesrovnalosti, může část výdajů neuznat.
První žádost o uhrazení peněz by měl SZIF podle Seznam Zpráv zaslat do Bruselu příští týden. Mluvčí zemědělského fondu Eva Češpiva uvedla, že fond nebude předjímat, jakým způsobem bude Evropská komise postupovat ani jaká rozhodnutí přijme.
"DG Agri (Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova EU) nás ujistilo, že máme nadále postupovat v souladu s platnou legislativou a plnit naši povinnost, tedy pravidelně zasílat reporty Evropské komisi tak, jak nám ukládají příslušné právní předpisy. V rámci těchto reportů budou vždy transparentně vyznačeny subjekty ze skupiny Agrofert," uvedla Češpiva.