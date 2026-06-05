Odboráři stávkovali a Tünde Bartha uzavřela převod agend ze Strakovy akademie
Vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha uzavřela formální převod agend a expertů ze Strakovy akademie s jednotlivými ministerstvy. Odboráři úřadu vlády jsou v pátek kvůli nesouhlasu s přesunem expertů a agend závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů v jednodenní stávce, ke které se připojilo 58 pracovníků. Dopoledne vyzvali k přehodnocení kroku. Na základě reakce úřadu zváží další postup, uvedli.
Například v protidrogové agendě podle bývalého koordinátora Jindřicha Vobořila končí 30 procent pracovníků, se kterými úřad dál nepočítá.
Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že ho stávka na úřadu vlády mrzí, je z ní zklamán. Zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby, přesun agend na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. "Podporoval jsem to v minulosti, ještě tehdy byl rozpočet 120 milionů korun, my to dotáhli přes 300 milionů," uvedl. Dodal, že na jeho návrh se zvýšil i letošní rozpočet.
Přesunem na ministerstvo zdravotnictví se podle něj nic nezmění. "Dokonce ministerstvo zdravotnictví to má v rámci kompetenčního zákona, úřad vlády to nemá," uvedl. Podpora tématu podle něj ještě zesílí, nic ohroženo není. "My odmítáme liberální prodrogovou politiku minulé garnitury," dodal.
Ministerstva deklarují, že všechny úředníky i peníze pro dotační tituly z úřadu vlády dostanou. Končí ale část expertů, kteří pracovali na úřadě na dohody. Vobořil, který působil na dohodu na protidrogovém odboru, řekl, že tam to znamená asi 30 procent lidí. Bylo jim oznámeno, že při převodu agendy skončí. "Částečné úvazky budou zachovány, dohody přechází částečně," uvedla k tomu Bartha.
V různých expertních poradních orgánech, radách a výborech pracují experti bez nároku na odměnu. Jen v lidskoprávní agendě je jich více než 150, podle středečního vyjádření jejich zástupců více než 50 z nich kvůli nesouhlasu s přesunem agendy skončí, další krok zvažují. Na úřadu vlády by měla podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zůstat kancelář národního protidrogového koordinátora a národní koordinátorky pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku, přesune se naopak administrace dotací pro adiktologické služby.