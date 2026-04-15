Sněmovna znovu schválila rozšíření výčtu významných dnů o Den české vlajky
Výčet významných dnů v kalendáři se pravděpodobně rozšíří o Den české vlajky, který bude připadat na 30. března. Předlohu premiéra Andreje Babiše (ANO) ve středu znovu schválila Sněmovna. Dolní komora odmítla senátní návrh, který by místo uzákonění Dne české vlajky upravil název svatováclavského svátku na Den české státnosti a státních symbolů. Babišovu novelu o státních svátcích dostane k podpisu prezident republiky.
Senátní znění předlohy podpořilo 54 ze 172 přítomných poslanců. Pro novelu v původním znění pak hlasovalo 108 ze 173 členů dolní komory včetně pětice opozičních občanských demokratů a Romana Kubíčka (ANO), který své hlasování proti změnil na kladné prohlášením do stenoprotokolu.
Babiš zdůvodnil doplnění významných dnů tím, že státní vlajka je základním symbolem Česka a vyjadřuje jeho nezávislost a svrchovanost. Senátoři ale poukazovali na to, že jde o zvýraznění jen jednoho z oficiálních symbolů státu.
"Státní vlajka České republiky je reprezentativním symbolem samostatného a suverénního státu v mezinárodním i vnitrostátním prostoru," napsal Babiš v důvodové zprávě. Zdůraznil také hodnotu vlajky pro občany. "Je tradičně zobrazována a používána jako symbol národní identity, sounáležitosti občanů daného státu, sdílených hodnot a hrdosti na občanství státu, k němuž jehož obyvatelé patří," uvedl premiér. Zavedení nového významného dne by podle něho mělo posílit hrdost příslušnosti k českému národu.
Datum zvolil Babiš v souvislosti s tím, že 30. března 1920 byla oficiálně uzákoněna československá vlajka. Senátoři upozorňovali na to, že státními symboly jsou i velký a malý státní znak, státní barvy, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.
Současný český kalendář obsahuje 19 významných dnů. Na rozdíl od státních nebo státem uznaných svátků jsou to běžné pracovní dny.