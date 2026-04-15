Pavel: Šéf NATO většinou před summitem kontaktuje země, kde by mohl být problém
Nadcházející návštěvu generálního tajemníka Severoatlantické aliance Marka Rutteho v Praze pokládá prezident Petr Pavel za logickou. Šéf NATO před summitem většinou kontaktuje země, u kterých by mohl nastat nějaký problém, řekl Pavel novinářům v Buenos Aires na závěr své návštěvy Argentiny.
Rutte podle prezidenta samozřejmě vnímá, že Česko je spíše pod hranicí výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP. Šéf aliance navštíví Česko ve čtvrtek a setká se s premiérem Andrejem Babišem. Podle předsedy vlády se bude jednání týkat NATO, armády či českých aliančních závazků. "Mark Rutte určitě chce, aby ten summit proběhl hladce, abychom směřovali k naplňování našich závazků, které jsme přijali loni v Haagu, a ke kterým se zatím vláda příliš otevřeně nehlásí," uvedl Pavel.
Státy NATO se loni v červnu v Haagu shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do deseti let až na pět procent HDP, z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5 procenta. Babišova vláda vystřídala kabinet Petra Fialy loni v prosinci.
Američtí diplomaté nedávno kritizovali Česko za to, že ve schváleném rozpočtu neplní své alianční závazky týkající se obranných výdajů. Česká vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 procenta HDP. Nad dvě procenta HDP se dostanou pouze v případě, že by do nich bylo zahrnuto i financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.
Návštěva z NATO je tak podle Pavla očekávaná. "Myslím, že je to logické, protože generální tajemník před summitem většinou kontaktuje země, u kterých by mohl nastat nějaký problém. Samozřejmě vnímá, že ČR je zatím opticky na hranici těch minimálních výdajů, tedy dvou procent, ale samozřejmě moc dobře ví, že část těch výdajů, které vláda vložila do výdajů obranných, tedy ty, které jsou v kapitole ministerstva dopravy, s velkou pravděpodobností nebudou uznatelné," řekl Pavel.
Babiš říká, že má argumenty, kterými chce spojencům přístup vlády vysvětlit, podotkl Pavel. "Takže si myslím, že je naprosto v pořádku, že ta schůzka proběhne," dodal.
V Česku se v posledních dnech rovněž vyostřil spor o to, kdo bude zemi zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiš v pondělí řekl, že na summit pojede určitě vládní delegace a že si neumí představit, co by tam dělal současně i prezident, který dříve avizoval, že má v úmyslu delegaci vést. Pavel v úterý novinářům v Argentině řekl, že nechce otázku své účasti na summitu NATO komentovat, dokud se s Babišem nesejde.