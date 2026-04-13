Podle Babiše nemá být prezident v delegaci na summitu NATO. Vážně chce válku? ptá se Pavlovo okolí
Premiér ve sporu s Hradem stojí čím dál víc při Macinkovi, ale definitivně se má rozhodnout až ke konci května
Poté, co minulý týden Petr Pavel odeslal premiérovi otevřený dopis, v němž mu oznámil, že se červencového setkání nejvyšších představitelů zemí NATO v Turecku hodlá i nadále zúčastnit, Andrej Babiš vzkázal, že si novináři, veřejnost i sám prezident mají počkat na odpověď do pondělí. Otázka se měla původně podle informací Respektu řešit na večerní koaliční radě, předmětem pravidelného jednání kabinetu nebyla. Premiér však na dotazy novinářů ohledně summitu musel odpovídat už na tiskové konferenci právě po zasedání vlády. A postupně, byť s mnoha kličkami, přiznal, že stojí na straně ministra zahraničí Petra Macinky, který Pavlovi účast nechce umožnit. V reakci na to svůj postoj podle zdrojů Respektu rétoricky přitvrzuje i Hrad, přestože stále věří v dohodu.
Já nevím
Nejdříve Babiš zdrženlivě na tiskové konferenci řekl, že to pro něj teď není téma a že otázku nechce řešit do poloviny května, tedy do summitu ministrů zahraničních věcí. „Chápu, že má k Alianci vztah, ale sám řekl, že závazky vůči NATO má obhajovat vláda,“ uvedl pouze a vysvětloval, že si s prezidentem nechce vyměňovat názory přes média. Přitom právě v rozhovoru pro ČT v polovině března poprvé řekl, že nevidí důvod, proč by se měl Pavel summitu účastnit.
Když se tedy Respekt zeptal, proč nyní přes média nechce komunikovat, Babiš odpověděl, že prezidentovi nic nevzkazoval a že rozhovor měl být odvysílán až o víkendu. „Ta odpověď vznikla spontánně, místo toho, aby to zveřejnili v neděli, dali to ve středu,“ vysvětlil s tím, že prezidentovi to den předem neoznámil, protože spěchal na „telefonát s předsedou Evropské rady Costou“.
