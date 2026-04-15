Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak se vyhnout nejhoršímu
včera 10:00

Generální tajemník NATO Rutte ve čtvrtek navštíví Česko, setká se s Babišem

Generální tajemník NATO Mark Rutte ve čtvrtek navštíví Česko, setká se s premiérem Andrejem Babišem, oznámila Severoatlantická aliance. Společná tisková konference je na programu v 18:35, dodala aliance bez bližších podrobností v tiskové zprávě. Důvod dříve neohlášené návštěvy šéfa NATO ani náplň jednání s českým předsedou vlády nebyly bezprostředně známy.

Rutte se ve středu v Berlíně zúčastní ministerské schůzky kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, kterou navštíví také britský ministr obrany John Healey a ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov.

V Česku se v posledních dnech vyostřil spor o to, kdo bude zemi zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiš po pondělním jednání kabinetu řekl, že na summit pojede určitě vládní delegace a že si neumí představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který dříve avizoval, že má v úmyslu delegaci vést.

Nositelem zahraniční politiky je vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal premiér. Babiš v pondělí také opakovaně řekl, že složení delegace aktuálně není pro vládu tématem, protože se koná až za tři měsíce.

Pavel v úterý novinářům v Argentině řekl, že nechce otázku své účasti na summitu NATO komentovat, dokud se s Babišem nesejde a nebude mít možnost si s ním promluvit také o jeho důvodech ke změně zavedených zvyklostí. Českou republiku na aliančních summitech v naprosté většině případů zastupoval prezident, členy delegace někdy bývali šéfové vlád, ministři obrany i další členové vlády.

↓ INZERCE