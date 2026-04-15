Aplikace na ověřování věku uživatelů platforem je technicky hotová, oznámil Brusel
Aplikace pro ověřování věku uživatelů on-line platforem je technicky hotová a brzy bude k dispozici pro občany EU, oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Půjde podle ní o bezplatné a snadno použitelné řešení, které pomůže chránit děti před škodlivým a nelegálním obsahem. Aplikace bude podle ní fungovat na jakémkoli zařízení a bude zcela anonymní.
Evropská komise představila prototyp už loni v červenci s cílem zajistit větší ochranu nezletilých a zabránit jim v přístupu k nevhodnému obsahu. Aplikaci následně testovalo šest států - Francie, Španělsko, Itálie, Dánsko, Řecko a Kypr. Podle místopředsedkyně Evropské komise Henny Virkkunen si platformy často stěžovaly, že nemají potřebné nástroje k tomu, aby mohly věk uživatelů hlídat. Nová aplikace jim tuto možnost poskytne.
Podle šéfky EK pomáhají nové technologie rozvíjet cenné životní dovednosti, nicméně zároveň přinášejí rizika. "Pokud jde o bezpečnost dětí na internetu, situace je mimořádně znepokojivá. Každé šesté dítě je na internetu šikanováno. Každé osmé dítě šikanuje jiné dítě," uvedla von der Leyen. Platformy podle ní nabízejí vysoce návykové designy, nekonečné scrollování, které přiživuje závislost a vysoce personalizovaný, cílený obsah. "Množství času, které naše děti tráví sledováním obrazovek, nikdy nebylo tak vysoké. A jde o dobu, kterou netráví na hřišti ani se svými vrstevníky," dodala.
Předsedkyně unijní exekutivy uvedla, že za uplynulé měsíce pozorně naslouchala rodičům a sdílí jejich obavy. "Je na rodičích, aby vychovávali své děti, ne na platformách," uvedla. Vyslyšela prý rovněž obavy členských států EU, které zdůrazňovaly povinnost Evropské unie chránit děti i v online světě.