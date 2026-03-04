Budou sociální sítě bezpečným místem, nebo se posunou směrem k digitálnímu kasinu?
V USA padly dva přelomové rozsudky, které mohou přinést zásadní změnu ve fungování Instagramu nebo YouTube
Nad kdysi nedotknutelnými obry ze Silicon Valley se dále stahují mračna. Nejenže se stále intenzivněji debatuje o tom, jak sociální sítě a další produkty technologických firem ovlivňují duševní zdraví, a to zejména u dětí a teenagerů. Současně roste počet zemí, které regulují či rovnou zakazují přístup mladších lidí na sociální sítě. Trend posilují dva rozsudky, které konstatovaly, že firmy Meta a Google jsou si vědomy negativních dopadů svých produktů, ale nepodnikají dost pro to, aby je napravily.
Od devíti na Instagramu
Kaley je dvacet let a je pravým dítětem 21. století. Instagram začala používat v devíti letech, platformu pro sdílení videí YouTube ještě o tři roky dříve, tedy v šesti. Později připojila TikTok a Snapchat. Nic jí v tom nebránilo, přestože platformy mají oficiálně nastavený věkový limit. Postupně trávila on-line stále více času, přičemž podle svých slov Instagram otevírala okamžitě po probuzení, nezřídka na něm strávila celý den a telefon odkládala až těsně před usnutím. Další hodiny vyplnilo sledování videí na YouTube.
První známky duševních problémů prý začala pozorovat kolem desátého roku. Šlo o úzkosti či deprese, od nichž si začala ulevovat cestou, kterou se vydává stále více dětí a teenagerů, tedy sebepoškozováním. Když se jí coby náctileté začalo proměňovat tělo, byla chorobně posedlá vlastním vzhledem a pokřivenou představou o tom, jak vypadá, a následně jí byla také tělesná dysmorfická porucha diagnostikována. Měla problémy se soustředit ve škole, zhoršil se jí prospěch i vztahy v rodině.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu