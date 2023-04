Nový ředitel ČT bude znám v červnu. Současný šéf Dvořák má sedm soupeřů

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Současnému generálnímu řediteli České televize Petru Dvořákovi vyprší šestiletý mandát na konci září a příprava na volbu nového (či staronového) šéfa tuzemské veřejnoprávní televize je v plném proudu. Po středě jsou již známá jména uchazečů, z kterých budou radní ČT ředitele vybírat. Zároveň však není jasné, kdy se poslanci dostanou k tzv. malé novele zákona o ČT a ČRo, která upravuje volbu radních, již pak ředitele vybírají. Což by ovlivnilo, v jaké sestavě rada ČT k volbě generálního ředitele zasedne.

Novela je aktuálně ve třetím čtení. Její podstata spočívá v rozšíření rady o další tři členy z 15 na 18 - které by však nevolila Poslanecká sněmovna, jak je tomu doposud u všech členů rady, nýbrž Senát. Předkladatelé argumentují, že rada tak bude více nezávislá, když se na jejím složení budou podílet obě komory. Novela je nicméně dlouhodobě předmětem opozičních obstrukcí, a není tak zřejmé, kdy se dostane přes Sněmovnu a Senát až k podpisu prezidenta.

A kdo jsou tedy uchazeči o post generálního ředitele? Kromě současného ředitele Dvořáka, který by v případě zvolení započal už třetí mandát a svůj záměr znovu kandidovat oznámil až před měsícem, je to například bývalý ředitel komerční Primy Martin Konrád, který se o místo generálního ředitele ucházel již při předchozí volbě, nebo dlouholetý ředitel brněnského studia ČT Jan Souček. „Mám pocit, že v pocovidových letech zůstává televize trochu přešlapovat na místě,“ řekl Souček mimo jiné Českému rozhlasu.

Celkem se o post uchází osm lidí, tři zmíněné doplňují bývalý zahraniční zpravodaj ČT Jiří František Potužník, kreativní producent v ČT Jan Štern, konzultant Pavel Hřídel plus Ondřej Vrbík a Ondřej Cón. Dalších pět pak nesplnilo kritéria a byli vyřazeni (Alena Dlabačová, Antonín Dopita, Jan Hochmannová, Jiří Roupa a Pavel Zítko). Před šesti lety se do tendru hlásilo 12 uchazečů. A podle mediálního experta Jana Potůčka je nynější poměrně malý zájem překvapivý. "Je pravděpodobné, že mnozí si kandidaturu rozmysleli poté, co Petr Dvořák ohlásil zájem obhajovat funkci,“ řekl ČTK.

V květnu by se z nynější osmičky kandidátů měla stát finální pětka a v červnu by pak radní, jejichž šéfem je Karel Novák, měli ředitele zvolit. Kandidáti, kteří postoupí do závěrečného kola výběrového řízení, budou pozváni na veřejné zasedání rady 7. června k osobní prezentaci projektu a k zodpovězení dotazů členů rady. Na základě souhrnu všech informací Rada ČT následně rozhodne v tajném hlasování o vítězi. Pro něj musí zvednout ruku nejméně deset radních patnácti.

Před 80 lety začalo povstání ve varšavském židovském ghettu. Hrdinný boj jeho obyvatel zlomili nacisté až téměř po měsíci. Exprezident Miloš Zeman začal úřadovat ve své nové kanceláři, kam jako vozíčkář z nejasného důvodu nemá bezbariérový přístup a musí mu při vstupu a odchodu pomáhat několik cvičených mužů. Policie odložila případ poslance KDU-ČSL Jiřího Navrátila, o němž některá média před časem referovala, že sexuálně zneužil svého maséra. Podle policie se nic takového nestalo. Německo darovalo Ukrajině obranný raketový systém Patriot. Belgická vláda oznámila, že bude finančně motivovat občany, aby jezdili do práce na kole. Lidem, kteří bydlí do pěti kilometrů od svého pracoviště a budou kolo používat, chce vyplácet podporu 216 eur měsíčně. Motivací je odlehčit často ucpaným městům od automobilismu. Pražské letiště oznámilo, že příští rok vymění rentgeny u bezpečnostních kontrol. Pro cestující to bude znamenat zjednodušení: při letu do schengenských států si budou moct vzít vlastní nápoj a během kontrol nebudou muset vyndávat ze zavazadel elektroniku. Městský soud v Praze přiznal odškodné 1,13 milionu korun bývalému šéfovi Ředitelství silnic a dálnic Michalu Halovi za nezákonné trestní stíhání kvůli údajnému držení dětské pornografie. Případ byl značně podivný: Hala, známý svými kontakty v politice, byl napřed obviněný z korupce. Po domovní prohlídce pak policie oznámila, že u něj našla dětskou pornografii. Podle soudu ale chybí důkaz, že by Hala o údajně nalezených fotkách na disketách věděl. Skandinávská média rozebírají přítomnost ruských špionážních lodí ve vodách Severního moře. Panuje podezření, že mají za cíl poškodit datové podmořské kabely a také soustavu větrných elektráren rozesetých podél evropského pobřeží.

