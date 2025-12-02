0:00
11:42

Německý šéfdiplomat: Šance na mír nikdy nebyla tak velká, ale Ukrajinu to bude bolet

Ukrajina zřejmě bude v jednáních o konci války donucena udělat bolestivé ústupky. Listu Neue Osnabrücke Zeitung to dnes řekl německý ministr zahraničí Johann Wadephul. Podle něj nebyla ovšem naděje na příměří mezi Ukrajinou a Ruskem nikdy tak velká, jako je nyní.

"Pro Ukrajinu to bude bezpochyby mimořádně těžký proces, na jehož konci zřejmě bude referendum," řekl Wadephul regionálnímu listu. V lidovém hlasování podle něj budou muset Ukrajinky a Ukrajinci rozhodnout, zda přijmou předložené podmínky míru. Termínem bolestivými ústupky přitom narážel především na možnou ztrátu ukrajinského území.

Základní podmínkou z ukrajinské strany podle Wadephula bude to, aby nebyla země po uzavření příměří a případně i míru vydána bez možnosti se bránit napospas Rusku. Jeho invazi se Ukrajina brání už téměř čtyři roky.

V listopadu se do médií dostal osmadvacetibodový plán k ukončení války na Ukrajině, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy. Byl v něm mimo jiné bod, podle kterého by Ukrajina přišla o značnou část území, včetně oblastí, které Moskva nedokázala vojensky obsadit. Dále plán navrhoval, že Ukrajina početně omezí svou armádu maximálně na 600.000 vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO. Vícero evropských států považovalo původní plán za proruský. Po jednání amerických, ukrajinských a evropských činitelů v Ženevě doznal značných změn.

čtk, tb

