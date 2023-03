Nabídne Čína Rusku zbraně, nebo jen zdrženlivou podporu?

Čínský prezident Si Ťin-pching přiletěl do Moskvy. Jedná se první návštěvu v Rusku za poslední čtyři roky a tedy také první od začátku ruské invaze na Ukrajinu (oba vůdci se nicméně osobně setkali vloni v září v Samarkandu). Samozřejmě se jedná také o první schůzku od chvíle, kdy byl na ruského prezidenta vydán zatykač v Haagu. Třídenní jednání mají potenciál skutečně pohnout světovou rovnováhou. Postoj Pekingu ke konfliktu je klíčový.

Oficiálně přilétá čínský prezident do Ruska jako mírotvůrce. Po schůzkách s ruským prezidentem Putinem by měl skrze video jednat také s ukrajinským prezidentem Zelenským, ale to není v tuto chvíli oficiálně potvrzeno; Zelenskyj o schůzku již několikrát neúspěšně žádal. Čína koncem února předložila obecný rámec mírové dohody ve dvanácti bodech, který je však velmi neurčitý - hovoří například o respektování suverenity a územní celistvosti, ale nikoliv o stažení ruských jednotek z ukrajinského území.

Postoj Číny může situaci zklidnit i zdramatizovat. Rusko v každém případě doufá, že Čína svou vahou dodá jeho agresi punc legitimity. To může učinit verbálně, ale v ještě lepším případě může tažení Moskvy poskytnout i zásadní materiální podporu. Pokud by Čína otevřeně přistoupila k vojenské podpoře Ruska v podobě dodávek těžkých zbraní, může konflikt začít nabývat podoby zástupné války mezi Spojenými státy a Čínou. To je extrémní výsledek a experti ho spíše neočekávají, nicméně vyloučit ho nemohou.

Čínská reakce je nevyzpytatelná. Peking dával na podzim najevo, že není s Moskvou úplně na stejné lodi. V září, po zmíněném setkání obou lídrů, prezident Putin rozpory v podstatě veřejně přiznal, když prohlásil, že „rozumí otázkám a obavám“ čínského prezidenta a že se mu bude snažit svůj pohled na věc vysvětlit. Peking v každém případě Rusko v tuto chvíli otevřeně vojensky nepodporuje, byť opakovaně signalizuje značné pochopení pro jeho logiku a interpretaci událostí. V ekonomické oblasti je Čína po uvalení sankcí proti Moskvě na koni, obchodní výměna mezi oběma zeměmi vzrostla více než o třetinu.

Rusko přesto není pro Čínu ekonomickým partnerem, který by byl schopen kompenzovat ještě větší problémy ve vztazích mezi Čínou a Západem. Někteří experti mají za to, že další stupňování napětí se Západem si Čína nemůže dovolit. Zároveň jí přijde vhod spojenectví s Ruskem ve stále tvrdším sporu o budoucnost Tchaj-wanu. Pro Peking se vlastně může zdát jako nejvýhodnější možnost, že invaze na Ukrajině pokračuje: vyčerpává a přitahuje k sobě pozornost Spojených států i Evropy, a oslabuje tak především ochotu Washingtonu riskovat další konflikt, tentokrát o Tchaj-wan. Nejpravděpodobněji se tak jeví možnost, že čínský prezident si podrží v podpoře Moskvy jistou zdrženlivost. Jiří Sobota

Planeta Země překročí v příštím desetiletí kritickou úroveň oteplení, stojí v pravidelné zprávě OSN; šéf organizace Antonio Guterres ji uvedl jako „manuál k přežití lidstva“. Kurz bitcoinu stoupl na devítiměsíční maximum. Šest hlavních centrálních bank západního světa se dohodlo na koordinovaném doplňování půjček pro finanční sektor, pokud by se dál šířila panika spojená s pády amerických bank a potížemi švýcarské banky Credit Suisse; tu přes víkend převzal její hlavní konkurent UBS. Akcie finančních domů přesto zahájily nový týden dalším poklesem. Na Ukrajině padl český zdravotník, jde o druhého mrtvého dobrovolníka zapojeného do obrany země, uvedlo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel tento týden obešle 23 institucí, jako je Soudcovská unie nebo Unie státních zástupců, aby navrhly vhodné kandidáty na ústavní soudce. Státy EU se shodly na společných nákupech a financování munice pro Ukrajinu. Rusko zmrazilo aktiva automobilky Volkswagen. Europoslanec Stanislav Polčák obnovil členství v hnutí STAN, přerušené před osmi měsíci v návaznosti na kauzu Dozimetr. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí udělil pokutu 40 tisíc korun spolku Milion chvilek za neohlášené zapojení do kampaně v prezidentských volbách. Češi po zastropování cen postupně přestávají šetřit plynem, uvedla Pražská plynárenská. Cena plynu na burze v Rotterdamu, která je určující pro evropský trh, klesla pod 40 eur za megawatthodinu, nejníž od července 2021. Začalo jaro, teploty v Česku tento týden vystoupají skoro na 20 stupňů, bude však většinou oblačno s deštěm, oznámil Český hydrometeorologický ústav v týdenní předpovědi.

Newslettery a nový informační servis si můžete objednat k odběru na adrese https://www.respekt.cz/newslettery

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter