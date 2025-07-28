Muž, který měl na ministerstvu spravedlnosti objasnit bitcoinovou kauzu, končí ve funkci. Podle Decroix splnil své zadání
Koordinátor objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř úspěšně splnil svěřené zadání, uvedla ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) na síti X k Uhlířově konci ve funkci. Sám řekl, že jeho mise byla naplněna, dodala. Uhlíř měl podle ní dohlédnout na to, aby ministerstvo od samého počátku postupovalo transparentně, předvídatelně a v souladu s právem. Úřad už je nyní připravený pokračovat v nastartovaných procesech sám, dodala. Uhlíř byl poradcem od 19. června, do konce srpna měl odevzdat zprávu se svými zjištěními.
"Během svého působení se koordinátor zaměřil na nastavení pravidel pro vnitřní rozhodovací a auditní procesy, navázání dialogu s veřejností i odbornými organizacemi a zpracování systémových doporučení. Pod jeho dohledem vznikl návrh zadání pro nezávislý audit, zveřejněna byla časová osa kroků ministerstva a analyzovány byly právní i institucionální slabiny systému. Výstupy jeho práce jsou dnes pevnou součástí dalších kroků resortu," napsala ministryně. Kvůli přijetí miliardového bitcoinového daru od odsouzeného obchodníka s drogami rezignoval její předchůdce Pavel Blažek (ODS).
čtk, tb