Maďarsko počítá s Babišovou vládou jako spojencem proti Ukrajině
Maďarsko chce spojit síly s Českem a Slovenskem a vytvořit v Evropské unii alianci skeptickou vůči Ukrajině. Napsal to dnes server Politico s odvoláním na poradce maďarského premiéra. Šéf maďarské národně-konzervativní vlády Viktor Orbán podle něj doufá, že se v tomto ohledu spojí se slovenským premiérem Roberterm Ficem a Andrejem Babišem, jehož strana ANO zvítězila v parlamentních volbách a prezident Petr Pavel ho v pondělí pověřil jednáním o sestavení vlády. Babiš o budoucí koalici jedná s SPD a Motoristy.
"Myslím, že na to dojde - a bude to stále viditelnější," řekl poradce maďarského premiéra Balázs Orbán bruselskému serveru na dotaz ohledně možnosti vzniku spojenectví, které by v Evropské radě působilo jako blok. Budapešť podle Politica doufá, že s Babišem a Ficem bude moci ladit pozice před setkáním lídrů unijních zemí. "Během migrační krize to fungovalo velmi dobře," dodal Balázs Orbán s odkazem na takzvanou Visegrádskou skupinu (V4), kterou tvořilo kromě Česka, Slovenska a Maďarska také Polsko, svého času pod vedením národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS).
Stejně mluvil premiér Viktor Orbán (jeho poradce je jen jeho jmenovec) při projevu minulý čtvrtek, když si země připomínala Rusy potlačenou revoluci z roku 1956.
Visegrádská čtyřka se ale rozpadla po ruské celoplošné invazi na Ukrajinu v roce 2022, po níž PiS prosazovala tvrdý postoj vůči Moskvě, zatímco Budapešť zaujala opačnou pozici, píše Politico. Na stranu bránícího se Kyjeva se postavila také česká vláda premiéra Petra Fialy a Ukrajinu podpořil i tehdejší slovenský kabinet Eduarda Hegera. V roce 2023 se nicméně k moci vrátil premiér Fico, který dlouhodobě kritizuje přístup EU k válce na Ukrajině i vojenskou pomoc Kyjevu. Viktor Orbán, který je považován za nejbližšího spojence ruského prezidenta Vladimira Putina v EU, kritizuje protiruské sankce a odmítá, aby Budapešť vojensky podporovala Ukrajinu. Staví se také proti jejímu členství v EU.
Nová Visegrádská skupina by mohla mít tři namísto čtyř členů, píše Politico a připomíná, že podobně jako PiS je i současná proevropská polská vláda Donalda Tuska proukrajinská a je nepravděpodobné, že by nynější polský ministerský předseda vstoupil do jakékoliv aliance s Viktorem Orbánem. Server se domnívá, že pevné politické spojenectví mezi Maďarskem, Českem a Slovenskem je zřejmě zatím v nedohlednu, ale vznik aliance by mohl významně hatit snahy EU o finanční a vojenskou podporu Ukrajiny.
Babiš, který byl českým premiérem už v letech 2017 až 2021 s Viktorem Orbánem mezitím loni založil europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu a Politico o něm už dříve napsalo, že je veřejně známý tím, že chce omezit pomoc Ukrajině. Předseda ANO dříve například uvedl, že pokud bude jeho hnutí ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. V minulosti také opakovaně zpochybňoval českou muniční iniciativu a hovořil o jejím zrušení či převedení pod NATO.
Politico na závěr svého textu připomíná, že Viktor Orbán je u moci posledních 15 let, ale příští rok čekají Maďarsko parlamentní volby. A v současné době je podle průzkumů veřejného mínění v zemi populárnější strana Tisza opozičního lídra Pétera Magyara než Orbánovo uskupení Fidesz. V polovině října by podle zjištění Politica stranu Tisza podpořilo hlasováním ve volbách 45 procent Maďarů, zatímco Fidesz 41 procent obyvatel země.
