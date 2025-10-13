Macinka po jednání s Babišem: Dohoda pořád platí, za článek o Turkovi podáváme trestní oznámení
Motoristé v pondělí odpoledne informovali šéfa ANO Andreje Babiše, jaké další kroky budou podnikat v případu výroků poslance Motoristů Filipa Turka na sociálních sítích . Novinářům to po jednání řekl šéf strany Petr Macinka s tím že nadále platí dohoda o obsazení ministerstev z minulého týdne. Uvedl také, že Motoristé ještě v pondělí podají trestní oznámení na Deník N a na autory článku o údajných Turkových výrocích. Ty pobouřily politiky předpokládané budoucí opozice i část romských sdružení.
ANO, Motoristé a SPD budou nyní jednat o koaliční smlouvě a programu, až poté Babiš seznámí prezidenta Petra Pavla s personálními návrhy, dodal. Věří, že do té doby se kauza kolem Turka dořeší. Nadále podle něho platí oznámená dohoda o rozdělení ministerstev.
Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek v pondělí zopakoval, že na sociální sítě napsal "mnoho blbostí" v rámci černého humoru, za které by svému mladšímu já možná nafackoval. Řekl, že homosexuálové a Romové patří mezi jeho nejbližší přátele a omluvil se komukoliv, koho se mohly úryvky starších vyjádření dotknout. Zároveň odmítl zejména pravost vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N dříve uvedl, že si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.
Podle páteční dohody má mít ANO v kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, a Motoristé čtyři. Macinka zdůraznil, že tato dohoda nadále platí. "Teď se budeme věnovat programovému prohlášení příští vlády, textaci koaliční smlouvy, teprve potom odnese nějaké personální návrhy Andrej Babiš panu prezidentovi," uvedl. Personálie včetně Turkovy kandidatury do čela ministerstva zahraničí komentovat nechtěl. "Chci věřit, že než Andrej Babiš s personáliemi seznámí prezidenta, tak i tato aféra dehonestačních článků Deníku N bude dořešena," řekl. čtk