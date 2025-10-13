Babiš jedná s Macinkou a Turkem - o Turkovi
Na jednání s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem dnes před 15:00 do centrály ANO na pražském Chodově přijeli šéf Motoristů Petr Macinka a čestný prezident strany Filip Turek. Hovořit budou o aféře kolem zveřejněného archivu starších, později smazaných údajných Turkových výroků na sociálních sítích.
Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek se vůči obviněním z rasismu ohradil. Motoristé zpochybňují pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.
Pravděpodobný budoucí premiér Babiš o víkendu řekl, že záležitost pokládá za závažnou. O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Macinka se za Turka postavil, náhradníka za něj nehledá.
"Omlouvám se, už jsem argumentoval. Po jednání vám když tak něco řekneme," řekl dnes Turek při příchodu do centrály ANO. Délku jednání odhadl na hodinu či dvě. Na dotaz, zda stále míří na post ministra zahraničí, odpověděl: "Nevíme, fakt máme před jednáním."
Babiš o víkendu označil za nejlepší řešení to, že by Motoristé obdobně jako hnutí SPD vyslali do kabinetu odborníky. Macinka v neděli řekl, že budou nominovat poslance a strana bude buď ve vládě, nebo v opozici. Oznámil také, že Motoristé dnes podají trestní oznámení na Deník N a na autory článku o údajných Turkových výrocích, které pobouřily politiky předpokládané budoucí opozice i část romských sdružení.
Doba promlčení trestných činů záleží v českém trestním právu na sazbě, která za daný čin hrozí. Případy schvalování útoku na mešity v Christchurchi na Novém Zélandu prostřednictvím facebooku a dalších sítí české soudy v minulosti posuzovaly jako trestný čin podpory a propagace terorismu, přičemž za ně ukládaly většinou podmíněné tresty. Pachatelům, kteří se tohoto činu dopustí veřejně přístupnou počítačovou sítí, hrozí pět až 15 let vězení. Od ledna se sazba vzhledem k novele trestního zákoníku sníží na tři až 12 let odnětí svobody, promlčecí doba ale zůstane i poté stejná - patnáctiletá.
čtk, tb