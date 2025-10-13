Uprchlý exposlanec Wolf odsouzený za dotační podvod je zpět v Česku
Uprchlý politik odsouzený za dotační podvod je téměř po 13 letech v českém vězení, napsala policie na síti X. Jméno bývalého politika neuvedla, je ale zřejmé, že jde o Petra Wolfa. Bývalý poslanec ČSSD (nyní SOCDEM) byl v Česku odsouzený za dotační podvod k šesti letům vězení a poté se léta ukrýval v Paraguayi.
"Dvanáct let se dařilo muži odsouzenému za dotační podvod unikat spravedlnosti, ač byl neustále v hledáčku policistů a místa jeho pobytu se dařila vysledovat. Zlom přišel před necelým rokem, kdy byl muž zadržen v Paraguay," uvedla policie v tiskové zprávě.
Wolf byl v Česku odsouzen v roce 2012, v lednu 2013 neúspěšně žádal o odložení výkonu trestu. Do vězení nenastoupil a policie po něm vyhlásila pátrání. V roce 2019 pak policisté zveřejnili, že ho vypátrali v Paraguayi. Loni v září byl v této jihoamerické zemi zadržen na základě mezinárodní policejní spolupráce a skončil v tamním vězení. čtk