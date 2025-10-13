NATO hlásí, že se u francouzských břehů nouzově vynořila ruská ponorka. Moskva tvrdí, že to není pravda
Ruské ministerstvo obrany popřelo informace o tom, že se u břehů Francie kvůli poruše nouzově vynořila ruská ponorka. Uvedla to dnes agentura Interfax. Podle šéfa NATO Marka Rutteho se porouchané plavidlo snaží "dovléct" domů.
Námořní velitelství NATO minulý týden uvedlo, že francouzská fregata zaznamenala vynořenou ruskou ponorku u pobřeží Bretaně. Při plavbě přes Severní moře následně plavidlo doprovázelo britské a nizozemské námořnictvo.
"Informace, které šíří některá média o údajné poruše a následném nouzovém vynoření diesel-elektrické ponorky Novorossijsk u pobřeží Francie, neodpovídají skutečnosti," citoval Interfax ze zprávy tiskové služby ruské Černomořské flotily.
Podle ní posádka provádí plánovaný přesun poté, co ponorka splnila úkoly ve Středozemním moři. "V souladu s mezinárodními pravidly námořní dopravy se průchod Lamanšským průlivem provádí výhradně v nadvodní poloze," dodává vyjádření flotily.
Nizozemské úřady nicméně o víkendu uvedly, že ponorku v Severním moři vleče jiné plavidlo. Rutte dnes podle agentury Reuters dodal, že ponorka je porouchaná. Podle něj z přítomnosti ruské flotily ve Středozemním moři nezůstalo téměř nic.
"Zůstala jen osamělá a poškozená ruská ponorka, která se belhá domů z hlídky," řekl. "Jaký rozdíl oproti románu Toma Clancyho z roku 1984 ‚Hon na ponorku‘. Dnes to spíše připomíná hon na nejbližšího mechanika," dodal.
Koncem září francouzská média s odvoláním na ruské telegramové zdroje s kontakty v ruské zpravodajské komunitě uvedla, že ponorka Novorossijsk schopná nést střely Kalibr se při své misi u Gibraltaru ve Středozemním moři potýkala s vážnými technickými problémy, které ji už tehdy přinutily vynořit se na hladinu. Z lodi unikalo palivo.
čtk, tb