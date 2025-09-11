Lipavský nechal předvolat ruského velvyslance kvůli dronům nad Polskem
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu) nechal do Černínského paláce předvolat ruského velvyslance v Česku Alexandra Zmejevského kvůli středečnímu průniku ruských dronů do polského vzdušného prostoru. Oznámil to na síti X a zdůraznil, že Česko stojí za Polskem a území členských států NATO bude bránit. Zmejevskij dorazil na ministerstvo odpoledne, podle diplomatických zvyklostí ho přijal náměstek ministra Jan Marian.
"Rozhodl jsem o předvolání ruského velvyslance. Ruské drony v Polsku jsou čistou provokací Kremlu. Česko stojí pevně za Polskem. Území aliance budeme bránit," oznámil ministr. Ruské diplomaty si ve čtvrtek předvolaly též Španělsko a Nizozemsko, Polsko tak u ruského chargé d'affaires učinilo už ve středu.
Polská armáda uvedla, že v noci na středu zaznamenala 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Některé země Severoatlantické aliance (NATO) po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku.