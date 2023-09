Katastrofě v Libyi předcházel vzácný středomořský hurikán

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Přívalové deště, které v neděli protrhly přehradu nad libyjským městem Darná, v němž zahynuly tisíce lidí, přinesla k libyjským břehům bouře Daniel. Jak vědci vysvětlují, byla jedním z případů relativně vzácného fenoménu, kterému se v angličtině říká "medican", v překladu "středokán" - hurikán ve Středozemním moři.

I bouřlivé a divoké moře na jih od Evropy je příliš malé, a ne dost teplé na to, aby v něm vznikaly obrovské bouře známé z tropů. Proto jsou medicany vzácné, objeví se jednou až dvakrát do roka. Oproti tropickým hurikánům a tajfunům jsou zdejší bouře pomalejší a menší, i když mají při pohledu z kosmu podobný tvar oblaků rotujících kolem oka. Přesto jsou ničivé, z posledních let si to pamatují obyvatelé řeckých ostrovů nebo Sicílie.

Předtím, než udeřil na Libyi, bouřil Daniel právě v Řecku nebo Turecku. Podle vědců ho energií nabil teplý povrch moře, které je letos o dva stupně teplejší, než je běžné. Oceány podle vědců absorbovaly 90 procent přebytečného tepla vyprodukovaného lidskou činností od úsvitu průmyslového věku. Ohřívající se klima je podle vědců také důvodem, proč je možné středomořské hurikány čekat častěji a s větší ničivou silou.

Spolu s vlnami horka, jako byly ty letošní, je to další potenciálně katastrofický důsledek klimatické změny, se kterým se region bude vyrovnávat. Medicany se tvoří v pozdním létě a na podzim a zpravidla putují ze západu na východ. Libye, Egypt, Turecko či Kypr tak budou podle vědců jejich nejčastějšími cíli.

Těla obětí povodně, která zničila část přístavu Darná, moře stále vyplavuje i na pláže vzdálené více než 100 kilometrů. Libyjská pobočka organizace Červený půlměsíc uvedla, že z moře jsou vytahovány stovky těl, které tam smetla záplavová vlna. Po obětech pátrají záchranné týmy také v troskách domů a ve vrstvách bahna přímo v Darná.

Počet obětí záplav ve městě stoupl ve čtvrtek na 11 300 a 10 100 lidí se stále pohřešuje. Kolem 30 tisíc lidí je podle odhadů bez střechy nad hlavou. Podle starosty města, jehož počet obyvatel se odhaduje zhruba na 100 tisíc, může být konečný počet obětí vzhledem k počtu zničených budov až 20 tisíc.

"Město je postupně evakuováno a pouze pátrací a záchranné týmy mají povolený vstup dovnitř," prohlásil šéf východolibyjských záchranných služeb. Záchranáři čelí při pátrání obrovským logistickým problémům, protože musí pracovat bez základní infrastruktury. Vzhledem ke složité situaci v zemi, která je politicky rozdělena mezi dvě soupeřící vlády, navíc mnoho zdravotnických zařízení nefungovalo dobře ani před ničivými záplavami.

Zemřelí z Darná jsou zatím pohřbíváni do masových hrobů. Světová zdravotnická organizace a další instituce vyzvaly úřady, aby od této praktiky ustoupily. "Rychlé pohřby do neoznačených hrobů mohou vést k dlouhodobému duševnímu utrpení příbuzných i ke společenským a právním problémům," uvedly.

Obyvatelé Darná si byli vědomi nebezpečí, které představovaly neudržované hráze z kamení a jílu přímo nad městem a řeka protékající jeho středem bez zpevněného nábřeží. Proto také nyní představitelé bezpečnostního aparátu Libyjská národní armády, která ovládá tento region, čelí obviněním, že se to snažili zatajit. Když bouře Daniel v neděli večer udeřila v plné síle na libyjskou pevninu, vystoupili v televizi s výzvou k občanům, aby zůstali doma a nevycházeli, místo aby se evakuovali.

