Izrael otevřel první hraniční přechod na severu Pásma Gazy pro humanitární pomoc
Izrael dnes po dvou měsících otevřel hraniční přechod Zikim na severní hranici Pásma Gazy pro vstup kamionů s humanitární pomocí na palestinské území. Informoval o tom úřad pro palestinské civilní záležitosti izraelského ministerstva obrany (COGAT) dohlížející na dodávky pomoci na izolované území, které po dvou letech války Izraele s teroristickým hnutím Hamás sužuje hluboká humanitární krize.V provozu jsou tak nyní celkem tři přechody pro vstup pomoci, zbylé dva se však nacházejí na jihu pásma.