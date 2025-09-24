0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Itálie (a celý filmový svět) truchlí za Claudií Cardinale

Itálie vzdává hold filmové herečce Claudii Cardinalové, která zemřela v úterý ve věku 87 let. Italský prezident Sergio Mattarella ji označil za mimořádnou a nezapomenutelnou umělkyni, vždy milovanou publikem a vysoce ceněnou velkými režiséry, napsala dnes agentura APA.

"Její výrazová síla, elegance a herecký talent zanechaly nesmazatelnou stopu v dějinách italské i světové kinematografie," uvedl dnes Mattarella v tiskové zprávě.

Zármutek nad odchodem herecké ikony vyjádřil také ministr kultury Alessandro Giuli. "Smrtí Claudie Cardinalové svět ztrácí jednu z největších italských hereček všech dob. Ve své dlouhé kariéře účinkovala ve více než 150 filmech - některé z nich se dnes řadí k mezníkům autorského filmu. Byla známá po celém světě a svým mimořádným talentem dokázala inspirovat nejvýznamnější režiséry 20. století," uvedl.

S "hlubokým pohnutím" se s herečkou rozloučil také Antonio Saccone, šéf filmových studií Cinecittà. "Byla snad tím nejkrásnějším hvězdným symbolem nejzářnější a nejbohatší éry italského filmu. Její půvab a svobodný, nezaměnitelný styl propůjčily lesk filmům největších režisérů, se kterými spolupracovala," uvedl. Mnoho z jejích snímků vzniklo právě ve studiích Cinecittà v Římě.

"Pokud má dnes italský film a Cinecittà jméno po celém světě, vděčíme za to také těmto očím, tomuto hlasu, této přítomnosti - zvěčněné ve 150 filmech a v paměti nesčetných diváků," dodal Saccone.

V roce 2023 Cinecittà věnovala Claudii Cardinalové velkou retrospektivu v newyorském Muzeu moderního umění (MoMA) pod názvem "Claudia Cardinalová - Nezkrotná".

čtk, tb

