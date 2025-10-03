Na pražském letišti zasahovala policie kvůli výhrůžce drony, provoz omezený nebyl
Kvůli anonymní výhrůžce o blížících se dronech zasahuje policie na pražském Letišti Václava Havla. Jeho provoz není omezen, sdělila ČTK mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. V případě, že se výhrůžka potvrdí, je ale policie okamžitě připravena uzavřít vzdušný prostor kolem letiště i příjezdové cesty. Do rozsáhlého bezpečnostního opatření se zapojilo velké množství policistů, spolupracují také s armádou, na svých stanovištích jsou i odstřelovači. Policie to uvedla na síti X. Zdůraznila, že výhrůžka není ověřená a opatření je preventivní.
"Relevanci informací vyhodnocujeme a veškerá opatření, včetně nasazení protidronové ochrany a aktivizaci odstřelovačů, vyhodnocujeme a opatření je čistě preventivní," uvedli policisté. Podle nich volající mluvil anglicky a hovořil o vyšších jednotkách dronů. "Z taktických důvodů nebudeme sdělovat čas jejich údajného příletu, nicméně stále platí, že se jedná o neověřené informace," uvedli policisté v 19:15.
Později dodali, že jsou připraveni v případě potřeby uzavřít vzdušný prostor i všechny příjezdové cesty. "Odstřelovači cizinecké policie ze svých stanovišť sledují potenciální objekty ve vzduchu," sdělili policisté.
Incidenty s drony řešily v posledních dnech i další země. Například v noci na dnešek přeletěly drony nad vojenskou základnou v belgickém Elsenbornu nedaleko hranic s Německem. Ve čtvrtek večer byly spatřeny také na mezinárodním letišti v Mnichově, které kvůli nim přerušilo provoz a zrušilo nebo odklonilo desítky letů.
Minulý týden byl kvůli dronům krátce přerušen provoz na letišti v dánském Midtjyllandu, o den dříve ze stejného důvodu tři hodiny nefungovalo letiště v severodánském městě Aalborg a na začátku minulého týdne pozastavila provoz letiště v Kodani a v Oslu.
čtk, tb